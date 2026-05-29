مسئولان با تدبیر اقتصادی توطئه فشار بر معیشت مردم را خنثی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن فاضلیان ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه همدان با بیان اینکه بازار بیش از هر زمان دیگری به رعایت انصاف نیاز دارد، بر لزوم تشدید نظارت‌ها تاکید کرد و گفت: عرضه اجناسی که با قیمت قبل خریداری شده‌اند به قیمت جدید، مصداق بی‌عدالتی و بی‌انصافی است.

وی ادامه داد: فرد فریبکار و بی‌تفاوت نسبت به حقوق مردم در هر جایگاه و منصبی که باشد، اهل نجات نخواهد بود، مگر آنکه خود را اصلاح کرده و حق مردم را ادا کند.

امام جمعه موقت همدان با اشاره به تحولات جبهه مقاومت، دفاع از مردم غزه و جنوب لبنان را منش همیشگی ملت ایران دانست و افزود: امروز تمام دنیای کفر برای سقوط جمهوری اسلامی هم‌پیمان شده‌اند، اما به لطف الهی خودشان در لبه پرتگاه سقوط قرار دارند و از نظر تکنیک نظامی، آمریکا و اسرائیل در مقابل صلابت نیروهای مسلح و ایستادگی ملت ایران شکست خوردند.

وی خاطرنشان کرد: در هشت ماه گذشته، کشور از دو جنگ مهم و یک توطئه کودتا با موفقیت عبور کرد و دشمن را به عقب رانده شد و شعارهای«مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» نماد استکبارستیزی خلل‌ناپذیر این ملت است.

حجت الاسلام فاضلیان با استناد به گزارش‌های وزارت اطلاعات، به شکست پروژه‌های ناامن‌سازی کشور اشاره کرد و گفت: دشمنی که به دنبال نابودی کشور ظرف سه روز بود، اکنون ماه‌ها است که در برابر هوشیاری نیروهای امنیتی و حضور مردم در صحنه، شکست خورده است.

وی ادامه داد: اکنون که دشمن در میدان نظامی ناکام مانده، به راه‌های جدیدی همچون تشدید فشارهای اقتصادی برای عصبانی کردن مردم، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، و انجام عملیات‌های تروریستی روی آورده است.

امام جمعه موقت همدان همچنین نسبت به تبلیغات سوء رسانه‌های ماهواره‌ای هشدار داد و تصریح کرد: هم اکنون تمرکز اصلی دشمن بر ایجاد انشقاق و تاثیر بر ذهنیت جامعه از طریق ابزارهای رسانه‌ای است که باید با بصیرت همگانی خنثی شود.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به حجاج و سالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی، این مناسبت‌ها را حاوی راهبردهای کلیدی برای پیشرفت کشور دانست و بر حفظ وحدت و یکپارچگی برای حل مشکلات مردم تاکید کرد.

حجت‌الاسلام فاضلیان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ خیابان و حضور در صحنه وظیفه مردم، و حفظ میدان و امنیت وظیفه نیروهای مسلح است. در کنار این تلاش‌ها، اصلی‌ترین وظیفه ما دعا برای تعجیل در ظهور حضرت حجت (عج) و توسل به ایشان برای نابودی استکبار و نجات مظلومان جهان است.