ماموستا مرادی: مصرف دخانیات تهدیدی برای سلامت و عامل بروز بیماری‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان دیواندره با اشاره به قرار داشتن در هفته ملی بدون دخانیات، به تبیین آثار و پیامدهای مصرف دخانیات پرداخت و اظهار کرد: استعمال دخانیات یکی از مهمترین عوامل بروز یا تشدید بیماریهایی همچون بیماریهای قلبی و عروقی، ریوی، عفونی، انواع سرطانها، بیماریهای استخوانی، گوارشی، شنوایی و دهان و دندان است.
وی افزود: بر اساس آمارهای جهانی، مصرف دخانیات از عوامل اصلی مرگومیر در جهان به شمار میرود، بهگونهای که هر ۸ ثانیه یک نفر در اثر بیماریهای ناشی از مصرف یا مواجهه با دود دخانیات جان خود را از دست میدهد.
امام جمعه دیواندره با اشاره به دیدگاههای فقهی درباره مصرف دخانیات تصریح کرد: با وجود آنکه در صدر اسلام برخی از این مواد به شکل امروزی وجود نداشتهاند، اما بر اساس قواعد کلی فقه اسلامی، هر آنچه موجب ضرر جدی به عقل و جسم انسان شود، مورد نهی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در برخی از منابع فقهی اهل سنت، از جمله دیدگاه برخی فقهای شافعی، مصرف دخانیات مکروه و در صورت احراز ضرر جدی، حتی حرام دانسته شده است.
در بخش پایانی خطبهها، امام جمعه دیواندره با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در رفتار با کودکان، بر جایگاه رحمت و مهربانی در تعالیم اسلامی تأکید کرد و گفت: پیامبر اسلام (ص) نمونه کامل رحمت، عطوفت و مهربانی نسبت به کودکان و جامعه بودهاند و این سیره باید الگوی رفتار اجتماعی مسلمانان قرار گیرد.
