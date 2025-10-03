ماموستا مرادی: مهروزی اساس تعاملات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به پرسنل خدوم نیروی انتظامی در شهرستان و کشور، به اهمیت مشارکت مردمی در تأمین امنیت و نظم اجتماعی اشاره کرد.

وی گفت: «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن» شعار امسال هفته نیروی انتظامی است که بیانگر ضرورت تعامل و همکاری میان مردم و پلیس برای حفظ امنیت است.

خطیب نماز جمعه دیواندره به تاریخچه شکل‌گیری نیروی انتظامی در ایران اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پس از ادغام دو بخش پلیس شهری و ژاندارمری در دوازدهم فروردین ۱۳۷۰ به دستور مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و از آن زمان تاکنون در راستای تأمین امنیت و نظم در جامعه نقش مهمی ایفا کرده است.

مهروزی در سیره پیامبر اسلام

حاج ماموستا مرادی سپس به مفهوم «مهروزی» در اسلام پرداخت و اظهار داشت: مهروزی به عنوان یک اصل اساسی در قرآن و سیره پیامبر اسلام (ص) مطرح شده است.

وی آیه «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ» (آل عمران، ۱۵۹) را نمونه‌ای از تأکید قرآن بر نرمی و مهربانی در برخورد با دیگران دانست.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) از مراتب بالای رحمت و مهروزی برخوردار بودند و این ویژگی نه تنها در برخورد با اهل بیت و نزدیکانشان، بلکه در مواجهه با تمام مسلمانان و حتی مخالفان نیز ظهور داشت.

ماموستا مرادی همچنین به اهمیت عفو و گذشت در اسلام اشاره کرد و گفت: قرآن کریم به مسلمانان توصیه کرده است که در برخورد با یکدیگر باید عفو و گذشت پیشه کنند و آیه ۲۲ سوره نور به ما می‌آموزد که بخشش و عفو دیگران را از خود نپسندیم که خداوند نیز ما را خواهد بخشید.

نقد رفتارهای خشونت‌آمیز در جوامع غربی

خطیب نماز جمعه دیواندره به مسئله اسلام‌هراسی در غرب پرداخت و گفت: متأسفانه در برنامه‌های جامع غرب برای اسلام‌ستیزی و اسلام‌گریزی، تلاش‌هایی صورت گرفته تا دین اسلام را دینی خشونت‌طلب معرفی کنند واین در حالی است که سیره پیامبر اسلام (ص) همواره بر مهروزی، اخلاق‌مداری و نرم‌خویی تأکید داشته است.

وی با اشاره به اقدامات پیامبر اسلام در مدینه و برقراری برادری میان قبیله‌های اوس و خزرج که پیش از آن درگیر جنگ‌های خونین بودند، گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای پیامبر اسلام در مدینه، ایجاد الفت و برادری میان مردم بود که باعث شد دشمنان به دوستان تبدیل شوند.

حاج ماموستا مرادی در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از سیره پیامبر اسلام (ص) و اصحاب ایشان، به اهمیت حسن معاشرت، خوش‌رویی، اخلاق نیکو، فروتنی و گشاده‌دستی در تعاملات اجتماعی اشاره کرد و افزود: برنامه‌های اسلام برای مهرورزی شامل حسن نیت، خوش‌بینی، کمک به نیازمندان و اخلاق نیکو است که در قرآن و سیره پیامبر (ص) به وضوح آمده است.