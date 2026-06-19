ماموستا مرادی: اسلام بر مدارا و دوری از خشونت تأکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره با اشاره به موضوع خشونت از دیدگاه اسلام اظهار کرد: خشونت به معنای سختی، تندی و سخت‌خویی است و دین اسلام در رفتارهای فردی و اجتماعی، انسان‌ها را از این رویه نهی کرده است.

وی افزود: اسلام بر اصلاح روابط میان مردم، رعایت حقوق دیگران، اخلاق در خانواده، احترام به همسایگان و حفظ کرامت انسانی تأکید دارد و مدارا و مهربانی را از ارزش‌های مهم اخلاقی می‌داند.

پیامبر اسلام(ص)‌ الگوی مدارا و مهربانی

امام جمعه دیواندره با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: پیامبر اسلام(ص) در برابر رفتارهای خشونت‌آمیز و آزارهای دشمنان، با قهر و خشونت پاسخ نداد و همواره مسیر صبر، بخشش و هدایت را در پیش گرفت.

ماموستا مرادی تصریح کرد: پیامبران الهی با رفتار مسالمت‌آمیز به سراغ دل‌های مردم می‌رفتند و همین اخلاق نیکو یکی از عوامل جذب انسان‌ها به مسیر حق بوده است.

وی با بیان اینکه احکام اسلامی بر اساس آسان‌گیری و توان انسان‌ها وضع شده است، گفت: خداوند در قرآن کریم نیز بر این موضوع تأکید کرده که هیچ انسانی بیش از توانش مکلف نمی‌شود و در دین سختی و مشقت بی‌دلیل قرار داده نشده است.

عوامل اجتماعی بروز خشونت باید شناخته شود

خطیب جمعه دیواندره با اشاره به عوامل ایجاد خشونت در جامعه اظهار کرد: ناکامی‌ها، مشکلات اقتصادی، کمبودها، یادگیری رفتارهای خشونت‌آمیز در خانواده و جامعه، تأثیر برخی محتواهای رسانه‌ای و ناآگاهی از پیامدهای قانونی می‌تواند در بروز خشونت مؤثر باشد.

وی افزود: روانشناسان و جامعه‌شناسان عوامل مختلفی را در شکل‌گیری این آسیب اجتماعی مطرح کرده‌اند و شناخت این عوامل می‌تواند در ارائه راهکارهای کاهش خشونت مؤثر باشد.

ماموستا مرادی ادامه داد: اگر جامعه به دنبال کاهش خشونت و رسیدن به شرایط مطلوب است، باید توان و شرایط افراد را در نظر گرفت و از وارد کردن فشارهای بیش از ظرفیت انسان‌ها پرهیز کرد.

دین و اخلاق راهکار کاهش خشونت

وی با تأکید بر نقش آموزه‌های دینی در کنترل خشم گفت: توجه به دستورات اسلام، دعوت به صبر، گذشت، کنترل غضب و اعتقاد به عدالت الهی می‌تواند از میزان خشونت در جامعه بکاهد.

امام جمعه دیواندره خاطرنشان کرد: اگر انسان‌ها خود عامل ناکامی و آسیب دیگران در خانواده و جامعه نباشند، گامی مهم برای اصلاح رفتارهای نادرست و کاهش خشونت برداشته‌اند.

وی با اشاره به نقش خانواده در شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی گفت: کودکانی که در محیط خانواده شاهد خشونت باشند یا خود مورد رفتارهای خشن قرار گیرند، ممکن است خشونت را رفتاری طبیعی تلقی کنند؛ بنابراین اصلاح رفتار در خانواده اهمیت زیادی دارد.

تبریک هفته جهاد کشاورزی و امر به معروف و نهی از منکر

ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبریک هفته جهاد کشاورزی اظهار کرد: جهاد سازندگی در سال ۱۳۵۸ با هدف خدمت‌رسانی به مناطق محروم تشکیل شد و بعدها با ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان، گفت: خدمات این مجموعه در حوزه تولید و توسعه روستایی قابل تقدیر است.

امام جمعه دیواندره همچنین با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر افزود: این هفته با هدف یادآوری یکی از مهم‌ترین اهداف قیام امام حسین(ع)، یعنی احیای امر به معروف و نهی از منکر، نامگذاری شده است.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: قیام امام حسین(ع) و یاران باوفایش نمونه‌ای از ایمان، ایستادگی و فداکاری در مسیر دفاع از ارزش‌های الهی است.

ماموستا مرادی همچنین درباره مسائل روز و مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد و هر توافقی باید در شأن ملت ایران و با حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی باشد.