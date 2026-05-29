دستگیری ۹ دلال ارز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری، جانشین فرمانده انتظامی قم، اظهار کرد : در اجرای طرح برخورد با دلالان ارزی، پلیس امنیت اقتصادی استان ۹ نفر را دستگیر کرد.

وی گفت: در اجرای این طرح و در راستای تشدید برخورد با اخلال‌ گران بازار ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم موفق شدند حدود ۲۰ میلیارد ریال انواع ارز را کشف کنند

جانشین فرمانده انتظامی قم، ادامه داد: همچنین در جریان اجرای این عملیات، یک واحد صنفی نیز پلمب شد و ۹ نفر از افراد مرتبط با این پرونده دستگیر شدند.

در همین حال رئیس پلیس امنیت اقتصادی قم نیز گفت: عملیات نفس‌گیر همکاران طی یک روز منجر به کشف مقادیر زیادی کالای قاچاق از جمله گازوئیل، موتورسیکلت خارجی، سیگار و پوشاک گردید.

وی با اعلام جزئیات این عملیات‌ها، ارزش کل اقلام کشف شده را حدود ۹ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این راستا ۶ متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.