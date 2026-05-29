سد علویان مراغه پس از ۷ سال سرریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف امیدی روز جمعه در جریان بازدید خبرنگاران از سد علویان و بخش مرکزی شهرستان مراغه، افزود: گنجایش سد علویان معادل ۵۷ میلیون مترمکعب است که امروز این میزان حجم آب به طور کامل پر و تکمیل شده و این اتفاق حداقل طی مدت هفت سال اخیر بی سابقه می باشد.

وی میزان بارش ها در شهرستان مراغه و به خصوص بخش مرکزی از اول سالجاری تاکنون را معادل ۴۵۰ میلی متر اعلام و اظهار کرد: این میزان بارش طی چند دهه اخیر در سطح شهرستان کم سابقه است که امید می رود فصل زراعی بسیار خوبی در انتظار کشاورزان منطقه باشد.

امیدی، ظرفیت اسمی حجم مخزن سد علویان را حدود ۶۰ میلیون مترمکعب بیان و اضافه کرد: اما برای تزریق آب به اراضی پایین دست کشاورزی منطقه، گنجایش فعال این سد ۵۷ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است.

به گفته وی شرایط عمومی سد علویان با توجه به سپری شدن سه ماه از سال جاری خوب است و اگر حداقل تا پایان خرداد ماه روند بارش ها با روال کنونی ادامه یابد، امسال کشاورزان منطقه سال بسیار خوب زراعی را در پیش خواهند داشت.

امیدی با تاکید بر اهمیت صرفه جویی در مصرف آب بخش کشاورزی در فصل گرما، یادآور شد: هرچند امسال بارش های خوبی را شاهد بوده و مخزن سد علویان برای اراضی کشاورزی منطقه نسبت به سال های قبل شرایط بسیار بهتری دارد، اما این دلیلی بر مصرف بی رویه آب نیست و همه کشاورزان باید مساله صرفه جوئی را اولویت کاری خود قرار دهند.