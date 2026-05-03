  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

رهاسازی آب سد علویان مراغه به سمت دریاچه ارومیه

رهاسازی آب سد علویان مراغه به سمت دریاچه ارومیه

مراغه- مدیر امور منابع آب شهرستان مراغه از آغاز رهاسازی آب سد علویان به سمت دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عباس نژاد روز یکشنبه گفت: با توجه به بارش‌های مطلوب اخیر و بهبود وضعیت ذخیره مخزن سد علویان در سال آبی امسال از دو روز پیش عملیات رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه آغاز شده است.

وی اضافه کرد: این اقدام در راستای کنترل سیلاب، تامین حق آبه زیست‌محیطی رودخانه صوفی چای و احیای دریاچه ارومیه انجام می‌شود.

مدیر امور آب مراغه گفت: هم اکنون ۱۵ متر مکعب در ثانیه آب در رودخانه صوفی چای رهاسازی شده است.

وی گفت: این رهاسازی با رعایت کامل جوانب ایمنی و نظارت دقیق کارشناسان بر مسیر انتقال آب صورت می‌پذیرد و از شهروندان و کشاورزان عزیز درخواست می‌شود جهت پیشگیری از حوادث احتمالی، از نزدیک شدن به حاشیه مسیر انتقال خودداری نمایند.

کد مطلب 6818685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها