رهاسازی آب سد علویان مراغه به سمت دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عباس نژاد روز یکشنبه گفت: با توجه به بارشهای مطلوب اخیر و بهبود وضعیت ذخیره مخزن سد علویان در سال آبی امسال از دو روز پیش عملیات رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه آغاز شده است.
وی اضافه کرد: این اقدام در راستای کنترل سیلاب، تامین حق آبه زیستمحیطی رودخانه صوفی چای و احیای دریاچه ارومیه انجام میشود.
مدیر امور آب مراغه گفت: هم اکنون ۱۵ متر مکعب در ثانیه آب در رودخانه صوفی چای رهاسازی شده است.
وی گفت: این رهاسازی با رعایت کامل جوانب ایمنی و نظارت دقیق کارشناسان بر مسیر انتقال آب صورت میپذیرد و از شهروندان و کشاورزان عزیز درخواست میشود جهت پیشگیری از حوادث احتمالی، از نزدیک شدن به حاشیه مسیر انتقال خودداری نمایند.
