۱۷۸ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در نشست بررسی زیرساخت‌های مرز چیلات اظهار کرد: با فعال‌سازی این مرز و پیگیری‌های مستمر از سوی عراق، تسهیل در امور کنسولی و ارتباطات مرزی محقق خواهد شد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های مهم، موضوع کولبری است که خوشبختانه در رایزنی‌ها با معاون اول رئیس‌جمهور و هیات دولت، امیدواریم استان ایلام در فهرست چهار یا پنج استان دارای شرایط کولبری برای تقویت اقتصاد مرزنشینان قرار گیرد.

استاندار ایلام بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان، برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و ایجاد بازارچه‌های محلی در مرز چیلات تأکید کرد و گفت: این اقدام‌ها به توسعه مبادلات مرزی، تسهیل واردات و صادرات و همچنین عرضه محصولات کشاورزی در پایانه‌های مرزی کمک شایانی خواهد کرد.

کرمی، رونق اقتصادی در منطقه را زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در میان مردم دانست و تاکید کرد: دشمن تمرکز خود را بر یأس و ناامیدی مردم معطوف کرده است، اما همانطور که در میدان نظامی شکست خورد، در عرصه اقتصادی نیز با همت مسئولان و مردم شکست خواهد خورد.

وی به وضعیت مرز چیلات برای پذیرایی از زائران اربعین ۱۴۰۵ پرداخت و با اشاره به اینکه برخی مصوبات پیشین فاقد زمان‌بندی دقیق بود، تاکید کرد: دستگاه‌هایی مانند گمرک، راهداری، برق ، آب و سایر نهادهای متولی موظفند با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری، برنامه عملیاتی خود را به صورت روزشمار ارائه دهند.

کرمی بر لزوم استقرار آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس در پایگاه مرزی چیلات تاکید کرد و گفت: ایجاد پارکینگ مناسب و محوطه‌سازی استاندارد از اولویت‌های اصلی است. باید پروژه‌ها به صورت پله‌ به پله پیش بروند.

استاندار ایلام با اشاره به برگزاری فشرده جلسات ستاد اربعین و لزوم تکمیل زیرساخت‌های مرزی، از تردد ۱۷۸ هزار زائر از ابتدای خرداد تا امروز در مرز مهران خبر داد.

کرمی بیان کرد: نشست های ستاد اربعین با فاصله زمانی اندک برگزار می‌شود تا برنامه‌ریزی منسجم و تکمیل سریع‌تر زیرساخت‌ها بر اساس جدول زمان‌بندی مشخص محقق شود و دستگاه‌های اجرایی فعالیت خود را متناسب با آن تنظیم کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای خرداد تا امروز ۱۷۸ هزار نفر در مرز مهران تردد داشته‌اند، افزود: امروز از بامداد تا ساعت ۵ بعدازظهر، ۳۶ هزار نفر تردد ثبت شده که ۳۲ هزار نفر آن مربوط به ورود زائران از مراسم عرفه به کشور بوده است.

استاندار ایلام با اشاره به آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران، اضافه کرد: تأمین آب، یخ، ناوگان حمل‌ونقل و اسکان زائران از محورهای اصلی جلسات ستاد اربعین است و هماهنگی لازم میان دستگاه‌های امدادی، اورژانس، بهداشت و درمان انجام شده است.

کرمی با اشاره به گرمای پیش‌رو و محدودیت زمانی، گفت: مهم‌ترین اقدام در دست اجرا در مرز مهران، ساماندهی میدان اربعین است که یکی از چالش‌های سال‌های گذشته بود، امسال پیمانکار انتخاب و عملیات اجرایی آغاز شده است، همچنین یک گذر جدید در محوطه پایانی خروجی کشور باز می‌شود که روند تردد زائران را تسهیل خواهد کرد.