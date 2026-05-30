ورود استان سمنان به ششمین سال خشکسالی؛ مدیریت مصرف یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی شامگاه جمعه در نشست تبیینی پیرامون مدیریت مصرف آب به میزبانی شهر گرمسار با اشاره به اینکه علیرغم بارندگی های خوب بهاره همچنان مشکل آب وجود دارد، بیان کرد: استان سمنان با عقب ماندگی ۲۶ تا ۲۷ درصد نسبت به میانگین بلند مدت مواجه است.

وی در ورود استان سمنان به ششمین ساله خشکسالی متوالی خبر داد و افزود: حجم بارش های سال جاری شهر سمنان نسبت به سال گذشته باز هم خشک محسوب می شود.

مدیر آب منطقه‌ای استان سمنان با تاکید به اینکه صیانت از منابع آبی پشت سدها و سوخت استراتژیک مورد نیاز نیروگاه ها یک ضرورت است، ادامه داد: چالش تولید برق در نیروگاه های محلی وجود دارد که در چنین شرایطی مشارکت مردم در بهینه سازی مصرف امری اجتناب ناپذیر است.

احسانی با اشاره به اینکه میانگین بارش جهانی هزار میلی متر و در ایران یک چهارم این میانگین است، توضیح داد: این میزان برای استان سمنان بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلی متر ثبت شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط پیش رو و وجود چالش های منابع آبی و انرژی می طلبد تا بازنگری در الگوی ذهنی جامعه نسبت به واقعیت های اقلیمی رخ دهد.