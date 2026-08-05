آب حیاتی ترین مسئله استان سمنان؛ اتکا به ذخایر زیرزمینی غم انگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی صبح چهارشنبه در نشست خبری خود در محل آب منطقهای سمنان با اشاره به تداوم بحران آب در استان، اظهار کرد: تبیین شرایط کمآبی در فضای رسانهای از مهمترین اقداماتی است که میتواند به ترویج فرهنگ صرفهجویی و مدیریت مصرف آب کمک کند.
وی با بیان اینکه آب مهمترین مسئله استان سمنان است، افزود: با همراهی مردم و رسانهها میتوان فرهنگ مصرف صحیح آب را ترویج و مدیریت مصرف را به یکی از اولویتهای جدی استان تبدیل کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان با اشاره به شرایط اقلیمی این استان، گفت: سمنان استانی گرم و خشک با منابع آبی محدود است و در مجموع سالانه حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ میلیون مترمکعب آب در استان برداشت میشود که ۸۲ درصد آن در بخش کشاورزی، ۱۳ درصد در بخش شرب و مابقی در بخش صنعت مصرف میشود.
احسانی با بیان اینکه وابستگی بالای استان به منابع آب زیرزمینی یکی از چالشهای جدی حوزه آب است، تصریح کرد: حدود ۷۵ درصد اتکای استان سمنان به منابع آب زیرزمینی است و این میزان وابستگی، محدودیت منابع آبی استان را بهخوبی نشان میدهد.
وی با تأکید بر اینکه منابع آب زیرزمینی بهسادگی قابل جبران نیستند، افزود: در خصوص آبهای سطحی همواره این امید وجود دارد که بارشها بتوانند بخشی از کمبودها را جبران کنند، اما درباره منابع آب زیرزمینی شرایط متفاوت است؛ چراکه این ذخایر طی سالیان طولانی و در گذر نسلها شکل گرفتهاند و بهسادگی جایگزین نمیشوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان ادامه داد: سدها در مقاطعی حتی تا مرز خشکی پیش رفتهاند، اما گاهی چند نوبت بارش مناسب میتواند به سرعت شرایط ذخیره آب در آنها را بهبود دهد؛ در حالی که چنین وضعیتی درباره آبهای زیرزمینی صدق نمیکند و جبران برداشت از این منابع به زمان بسیار طولانی نیاز دارد.
احسانی با بیان اینکه میزان مصرف آب در استان با ظرفیت منابع موجود تناسب ندارد، اظهار کرد: از نظر میزان بارش، میانگین بارندگی استان سمنان در سال جاری نسبت به سال گذشته اندکی بهتر شده است، اما همچنان به میانگین بلندمدت نرسیدهایم و این موضوع نشان میدهد که استان همچنان در شرایط خشکسالی قرار دارد.
وی با اشاره به تداوم خشکسالی در استان سمنان طی سالهای اخیر، افزود: این شرایط اکنون شش سال متوالی است که ادامه دارد و اگرچه میانگین بارش سالانه نسبت به سال گذشته بهبود نسبی داشته، اما در برخی نقاط جمعیتی از جمله سمنان و گرمسار، میزان بارندگی نسبت به سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان با اشاره به وضعیت منابع آبی سد دامغان، گفت: به دلیل کاهش بارندگی، امسال نتوانستهایم آبگیری مناسبی در سد دامغان داشته باشیم و در حوزه حبلهرود نیز شرایط مشابهی رقم خورده است.
احسانی ادامه داد: میزان بارندگیهای امسال در شهرستان گرمسار حتی به اندازه سال گذشته نیز نبوده و مجموعه این شرایط نشان میدهد که استان سمنان در تأمین آب با چالشهای جدی مواجه است.
وی در پایان تأکید کرد: عبور از شرایط موجود نیازمند همت همگانی و اهتمام جمعی برای مدیریت مصرف و کاهش میزان برداشت آب است و در این مسیر همراهی مردم و رسانهها نقش بسیار مهمی دارد.
به گزارش مهر، در شرایطی که مسئولان استان بر محدودیت منابع آبی و اهمیت صیانت از ذخایر زیرزمینی تأکید دارند، توجه جدی به وضعیت کوهستان شاهوار و نقش آن در منابع آبی شاهرود و دشت بسطام نیز ضرورتی انکارناپذیر است؛ موضوعی که طی سالهای اخیر به مطالبه مردم، علما، بزرگان، جامعه پزشکی و فعالان محیط زیست تبدیل شده است.
از این رو، انتظار میرود دستگاههای مسئول با لحاظ ملاحظات علمی، زیستمحیطی و آبی، نسبت به آثار احتمالی فعالیت معدن بوکسیت تاش بر این زیستبوم حساس بررسی دقیق و شفاف انجام داده و ضمن پاسخگویی به مطالبات عمومی و با توجه به نظر صریح سازمان محیط زیست کشور بر مخالفت از فعالیت هر گونه معدنکاری در این کوهستان، تصمیمی اتخاذ کنند که صیانت از منابع آب و منافع نسلهای آینده را در اولویت قرار دهد.
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