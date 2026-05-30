۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت انتقال برق در گیلان

رشت- شرکت برق منطقه‌ای گیلان با هدف عبور از اوج بار تابستان و رفع حبس تولید نیروگاه سیکل ترکیبی استان، هادی خط ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه گیلان - سیادتی یک را با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال تعویض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها در خصوص ضرورت اجرای پروژه تعویض هادی خط ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه گیلان-سیادتی یک گفت: فرسودگی و ظرفیت جریانی پایین هادی موجود و افزایش احتمال بروز خاموشی و محدودیت در انتقال توان و رفع پدیده حبس تولید نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان با هدف آزادسازی و تزریق کامل توان تولیدی نیروگاه به شبکه، از عوامل موثر و مهم در اجرای این پروژه می‌باشند.

سلیمانی در مورد مشخصات فنی پروژه و ویژگی شاخص خط گفت: در این پروژه برای نخستین بار در سطح استان گیلان از هادی نوع ACSS DOVE با مغزی مش متال(MA۴) با هدف افزایش ظرفیت انتقال، بهبود عملکرد حرارتی و کاهش محدودیت‌های بهره‌برداری استفاده شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان در خصوص ویژگی ممتاز این اقدام گفت: مراحل مهندسی و طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای چنین پروژه‌هایی بطور نرمال در بازه زمانی ۱۵-۱۲ ماهه عملیاتی می‌شوند که با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این طرح ظرف کمتر از ۵ ماه به بهره‌برداری رسید که حد نصاب و رکورد جدیدی در اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت خطوط انتقال در استان گیلان و اقلیم‌های مشابه می‌باشد. شایان ذکر است برای تحقق این امر کلیه عوامل پروژه در شرایط خطیر جنگ تحمیلی سوم و ایام تعطیلات نوروز، بطور کامل در پروژه فعالیت داشتند.

سلیمانی با بیان اینکه کلیه فرآیندهای طراحی، تولید و آماده‌سازی این هادی با اتکا به توانمندی شرکت‌های داخلی آلومتک (تولید سیم) و آلدا (تولید یراق آلات) و پیمانکار اجرایی بومی انجام شده، افزود: از جمله چالش‌های قابل توجه در اجرای این پروژه، علاوه بر محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، وجود تقاطع‌های متعدد در مسیر خط شامل عبور از مسیر راه‌آهن و همچنین تداخل با خطوط برقدار در سطوح ولتاژی ۲۳۰، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و عبور خط از محدوده‌های حساس از جمله ارگان‌های نظامی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی بوده است.

گفتنی است؛ که برای این پروژه ۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری گردید.

کد مطلب 6844457

