به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها در خصوص ضرورت اجرای پروژه تعویض هادی خط ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه گیلان-سیادتی یک گفت: فرسودگی و ظرفیت جریانی پایین هادی موجود و افزایش احتمال بروز خاموشی و محدودیت در انتقال توان و رفع پدیده حبس تولید نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان با هدف آزادسازی و تزریق کامل توان تولیدی نیروگاه به شبکه، از عوامل موثر و مهم در اجرای این پروژه میباشند.
سلیمانی در مورد مشخصات فنی پروژه و ویژگی شاخص خط گفت: در این پروژه برای نخستین بار در سطح استان گیلان از هادی نوع ACSS DOVE با مغزی مش متال(MA۴) با هدف افزایش ظرفیت انتقال، بهبود عملکرد حرارتی و کاهش محدودیتهای بهرهبرداری استفاده شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان در خصوص ویژگی ممتاز این اقدام گفت: مراحل مهندسی و طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای چنین پروژههایی بطور نرمال در بازه زمانی ۱۵-۱۲ ماهه عملیاتی میشوند که با تمهیدات و برنامهریزیهای انجام شده، این طرح ظرف کمتر از ۵ ماه به بهرهبرداری رسید که حد نصاب و رکورد جدیدی در اجرای پروژههای افزایش ظرفیت خطوط انتقال در استان گیلان و اقلیمهای مشابه میباشد. شایان ذکر است برای تحقق این امر کلیه عوامل پروژه در شرایط خطیر جنگ تحمیلی سوم و ایام تعطیلات نوروز، بطور کامل در پروژه فعالیت داشتند.
سلیمانی با بیان اینکه کلیه فرآیندهای طراحی، تولید و آمادهسازی این هادی با اتکا به توانمندی شرکتهای داخلی آلومتک (تولید سیم) و آلدا (تولید یراق آلات) و پیمانکار اجرایی بومی انجام شده، افزود: از جمله چالشهای قابل توجه در اجرای این پروژه، علاوه بر محدودیتهای ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، وجود تقاطعهای متعدد در مسیر خط شامل عبور از مسیر راهآهن و همچنین تداخل با خطوط برقدار در سطوح ولتاژی ۲۳۰، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و عبور خط از محدودههای حساس از جمله ارگانهای نظامی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی بوده است.
گفتنی است؛ که برای این پروژه ۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری گردید.
نظر شما