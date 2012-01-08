سیستم های ثبت وقایع و حوادث نیروگاه برق گیلان بهینه سازی شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه بهینه سازی ثباتهای fault recorder و event recorder پست 400.230 کیلوولت نیروگاه گیلان با هدف ثبت وقایع به وقوع پیوسته درتمامی خطوط ، ترانسها و واحدهای نیروگاه بصورت دیجیتالی که قابلیت انتقال اطلاعات ثبت و ضبط شده را داشته باشد، به اجرا در آمد.

وی اظهارداشت: نیروگاه گیلان دارای دوبخش 400 کیلوولت و 230 کیلوولت بوده که هربخش دارای ثبات حادثه و وقایع جداگانه است و طی یک پروژه چند ساله اصلاح و در صورت نیاز تعویض تمامی چهاردستگاه ثبات این پست پیش بینی شده بود.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: دراین مرحله نخست پروژه برای تعویض ثبات event recorder بخش 230 کیلوولت نیروگاه پیش بینی شده بود که سیستم موجود قدیمی زیمنس با رکوردر نوع پردیسان ساخت داخل تعویض شد.

وی افزود: با بررسی انجام گرفته از سوی کارشناسان برق منطقه ای گیلان و با همکاری شرکت آرمان فراپژوهان بخش عمده سخت افزار event recorder موجود شامل کارتهای ورودی دیجیتال کارت پردازنده، کارتهای تغذیه و کارت رابط ترمینال حفظ شد.

آزادگان اظهارداشت: این بخش اطلاعات را ازطریق بیش از هزار و 200 کانال باینری از کل بخش های پست می گیرد و بصورت online وقایع اتفاق افتاده را فقط توسط پرینترسوزنی روی کاغذ چاپ می کند که این بخش به کلی ازکار افتاده وعملا رویدادها ثبت نمی شد.

وی گفت: بنابراین طرحی پیشنهاد شد که اطلاعات ارسالی از پورت خروجی دستگاه پس ازدی کد شدن توسط یک کامپیوتر همزمان روی مونیتورنمایش داده و با فرمت txt با زمان بندی روزانه برروی هارد کامپیوتر ذخیره شود وهمچنین از طریق حافظه flash یا دیسکت قابلیت انتقال بوده و همزمان از طریق شبکه نیز به هر ترمینال دیگری بصورت محلی یا دور منتقل شود.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان افزود: با اجرای این پروژه و استفاده حداکثرازتجهیزات موجود زمان اجرای پروژه و هزینه اجرای آن تا حد زیادی کاهش یافت.

وی عنوان کرد: برای اجرای این پروژه 300 میلیون ریال برای خرید و نصب راه اندازی پیش بینی شده بود که با این روش با 80 میلیون ریال این پروژه به اتمام رسید.

آزادگان ادامه داد: کارهای خدمات مهندسی این پروژه از سوی کارشناسان شرکت برق منطقه ای و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان انجام شد.