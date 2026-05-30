هنوز عده زیادی در سطح کشور به آموزش تخصصی تلاوت قرآن دسترسی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری دورههای ارتقای قاریان از سلسله اقدامات و تجربیات مؤثر شورای عالی قرآن در حوزه آموزشهای تخصصی است که سالهاست ویژه قراء ممتاز برپا میشود.
در دوره هجدهم ارتقای که در قالب جلسات تخصصی برگزار میشود، اساتیدی همچون سعید رحمانی، نصرتالله حسینی و حسن مختاری به تدریس میپردازند.
حسن مختاری، دارنده گواهینامه درجه یک مدرسی تنغیم و یکی از استادان دوره ارتقا گفت: یکی از طرحهای بسیار خوب و سازنده در حوزه آموزش تخصصی تلاوت، طرح ارتقای قاریان است که حدود دو دهه به همت شورای عالی قرآن برگزار میشود.
با وجود گسترش کمی و کیفی آموزش تخصصی تلاوت در سطح کشور، هنوز عده زیادی به ویژه در مناطق کمبرخوردار به آموزشهای تخصصی و حرفهای تلاوت دسترسی ندارند. با توجه به این که این طرح به صورت مجازی و ماهی یک بار و در مجموع ده نوبت در سال برگزار میشود، برای قاریانی که از نکات کارشناسی اساتید استفاده کنند و تلاوت خود را ارتقا دهند، مناسب است.
نظر به این که دوره ارتقای شورای عالی قرآن قدمت دارد، از تجربیات سالهای گذشته خود بهره میبرد.
از نکات مثبت دوره جدید، کاهش تعداد شرکتکنندگان و افزایش کیفیت آموزش است. همچنین قرار است در این دوره، آموزشها به صورت جامع و در همه فروع تلاوت اعم از وقف و ابتدا، تجوید، صوت و لحن دنبال شود.
