به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در جمع بانوان فعال فرهنگی مسجد جامع یزد اشاره به اثرگذاری فعالیت‌های بانوان در عرصه تبیین و روشنگری، اظهار کرد: خدمات، تلاش‌ها و کوشش‌های مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی قابل توجه بوده و آثار آن در جامعه مشهود است.

وی با اشاره به برخی بی‌مهری‌ها و ناملایمات در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی، تصریح کرد: وجود مخالفت‌ها و نپذیرفتن حق از سوی برخی افراد، پدیده‌ای تکراری در تاریخ است و در برابر مسیر حق و ولایت همواره چنین چالش‌هایی وجود داشته است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه فضای عمومی جامعه به سمت دینداری و حضور مؤمنانه در حال حرکت است، افزود: در بیش از ۹۰ روز گذشته، حدود ۵۸ و نیم درصد مردم حداقل یک بار در اجتماعات و برنامه‌ها حضور یافته‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه برای همراهی با ارزش‌های دینی و فرهنگی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد با استناد به روایات مربوط به مؤمنان آخرالزمان، بر اهمیت صبر، استقامت و پایداری در مسیر جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: فعالیت در عرصه روشنگری و تبلیغ دین نیازمند تحمل سختی‌ها و ادامه مسیر با امید و انگیزه است.

وی صبر را از مهم‌ترین عوامل موفقیت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: صبر به معنای انفعال نیست، بلکه ایستادگی، مقاومت و انجام دقیق وظیفه است.

آیت‌الله مدرسی با اشاره به جایگاه ولایت امیرالمؤمنین(ع)، خاطرنشان کرد: تمسک به ولایت اهل‌بیت(ع) انسان را در مسیر هدایت، بردباری و استقامت قرار می‌دهد و شکرگزاری این نعمت الهی، زمینه‌ساز استمرار حرکت در مسیر حق است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نقش بانوان در برنامه‌ها و اجتماعات ماه‌های اخیر گفت: حضور بانوان بسیار پررنگ و اثرگذار بوده و در موارد متعددی، همراهی آقایان نیز به برکت نقش‌آفرینی و انگیزه‌بخشی بانوان شکل گرفته است.

آیت‌الله مدرسی در پایان با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، برای فعالان فرهنگی، جهادگران عرصه تبیین و رزمندگان اسلام آرزوی توفیق کرد و از خداوند متعال نصرت، عزت و پیروزی جبهه حق را مسئلت کرد.