رونمایی از کتاب «قرص تلخ» در حرم امام رضا(ع)

همزمان با رونمایی از کتاب «قرص تلخ» در جوار بارگاه منور امام رضا(ع)، حجتالاسلام محمدرضا محمودیان، نویسنده این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر، از دو سال پژوهش میدانی و مطالعاتی خود درباره ازدواج، تعارضهای زناشویی و دلایل گسترش طلاق سخن گفت و اظهار کرد: بزرگترین مشکل زوجها، نشنیدن یکدیگر و نداشتن گفتگوی مؤثر است.
نویسنده کتاب «قرص تلخ» با اشاره به هدف نگارش این کتاب اظهار کرد: مسئله اصلی در بسیاری از زندگیهای مشترک، کمبود گفتگو، ناتوانی در بیان محترمانه نقدها و انباشته شدن دلخوریهاست؛ موضوعی که در نهایت میتواند یک اختلاف ساده را به بحران جدی و حتی جدایی تبدیل کند.
وی با بیان اینکه کتاب «قرص تلخ» حاصل بررسیها، مطالعات و گفتگو با دهها زوج با تجربههای متفاوت زندگی مشترک است، افزود: در این پژوهش، از مخاطبان پرسیده شد که از چه رفتارهایی در همسر خود رضایت دارند و کدام رفتارها برایشان آزاردهنده است. حاصل این گفتگوها، مجموعهای از صدها پاسخ مشابه بود که پس از دستهبندی و تلخیص، در قالبی کوتاه، کاربردی و قابل استفاده برای عموم تدوین شد.
محمودیان ادامه داد: ما تلاش کردیم بهجای ارائه متنهای طولانی و نظریهپردازیهای سنگین، محتوایی خلاصه، روشن و اثرگذار عرضه کنیم؛ بهگونهای که مخاطب بتواند در زمانی کوتاه، تصویری واقعی از آسیبهای رفتاری در زندگی مشترک به دست آورد و همزمان نسبت به اصلاح آنها نیز آگاه شود.
نویسنده کتاب «قرص تلخ» با اشاره به سبک نگارش متفاوت این کتاب گفت: «قرص تلخ» با نگاهی طنزآلود اما هشداردهنده نوشته شده است؛ به این معنا که برخی رفتارهای نادرست، از زاویهای معکوس و انتقادی بیان شده تا مخاطب بهتر متوجه شود که تکرار این رفتارها چگونه میتواند یک رابطه را به سمت فرسایش و طلاق سوق دهد.
وی تصریح کرد: در جامعه امروز که بسیاری از افراد فرصت یا حوصله مطالعه متون طولانی را ندارند، این کتاب در قالبی فشرده و حدود ۳۰ دقیقهای طراحی شده تا هر فردی بتواند در زمانی کوتاه، نکات مهم آن را مرور کرده و در زندگی خود به کار بگیرد.
محمودیان با تأکید بر اینکه هدف نهایی این اثر، تقویت بنیان خانواده و پیشگیری از طلاق است، گفت: اگر قرار باشد زندگی مشترک پایدار بماند، زوجها باید یاد بگیرند که بهجای انباشتن گلایهها، درباره مسائل خود بهدرستی و محترمانه گفتوگو کنند. این کتاب میکوشد تلنگری برای بازگشت به همین اصل ساده اما حیاتی باشد.
نویسنده کتاب «قرص تلخ» ابراز امیدواری کرد: این اثر بتواند به عنوان یک راهنمای کوتاه، کاربردی و قابل فهم، در کاهش تنشهای زناشویی و افزایش مهارت گفتوگو میان زوجها مؤثر واقع شود و یادآور این نکته باشد که بسیاری از بحرانهای خانوادگی، با اندکی فهم متقابل و گفتگوی بهموقع قابل پیشگیری است.
