خداوردی: استان زنجان آماده پایلوت حکمرانی داده مبنا است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خداوردی صبح شنبه در جلسه شورای راهبردی استان زنجان که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد، اشاره به دستورالعمل‌های ارسالی معاونین و تأکید بر نظام آراستگی اداری، اظهار داشت: در یک سال گذشته بدون هیچ انتظاری وظایف محوله از جمله آزمون‌های استانی و پذیرش نیروها (۷۸ نفر که ۵۶ نفر آن‌ها جذب شدند) را به درستی انجام داده‌ایم.

وی با بیان اینکه بحران اصلی، حکمرانی داده‌مبناست، افزود: خوشبختانه استان زنجان نزدیک به یک دهه استفاده از داده‌های مکانی را دنبال کرده و موفق به راه‌اندازی زیرساخت کامل تبادل داده‌های مکانی شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار در سازمان برنامه و بودجه استان شده است.

خداوردی تصریح کرد: با وجود مشکلات ملی و استانی، این زیرساخت می‌تواند مبنای عملیاتی شدن حکمرانی داده‌مبنا قرار گیرد. ما آمادگی داریم پایلوت این موضوع در استان باشیم، چرا که آینده چیزی جز مدیریت داده‌ها نخواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به پیوستن زنجان به عنوان هشتمین استان به طرح فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸)، بر علاقمندی استان برای بهبود انضباط اداری و خدمات رسانی تأکید کرد.

وی همچنین به ارائه آماری از وضعیت نظام اداری استان پرداخت و گفت: زنجان با ۲۲ هزار کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی نزدیک به یک میلیون و ۱۲۴ هزار نفر، دارای ۸ شهرستان، ۲۳ کانون شهری و ۱۰۲ دستگاه اجرایی است. ۵۶ درصد پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است که یکی از مشکلات اصلی محسوب می‌شود.

خداوردی با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۱ هزار کارمند در استان مشغول به کار هستند (۶۰ درصد مرد، ۴۰ درصد زن)، افزود: ۶۳ درصد از این نیروها در مرکز استان متمرکز شده‌اند و شهرستان‌هایی مانند طارم و سلطانیه با کمبود نیرو نسبت به جمعیت مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت داده‌ها باید از استانداردسازی شروع شود و اگر داده‌ای استفاده نشود، هزینه تولید آن هدر رفته و حتی ممکن است به تصمیمات نادرست منجر شود.