۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

برترین های راند نخست مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور معرفی شدند

برترین نفرات مسابقات اتومبیلرانی اسلامی قهرمانی کشور در دو بخش آقایان و بانوان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، راند نخست مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور یادواره شهدای مظلوم میناب و شهید علیرضا امیر، با معرفی برترین شرکت‌کنندگان در بخش آقایان و بانوان در کلاس‌های تعیین‌شده به پایان رسید.

در بخش مسابقات آقایان و در کلاس منفی ۱۵۰۰ سی‌سی، متین کوچک عظیمی از سرزمین ایرانیان با ثبت زمان دو دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۳۲۱ هزارم ثانیه به مقام نخست رسید. احسان شهسواری از استان کرمانشاه با زمان دو دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۳۸۱ هزارم ثانیه دوم شد و امیرحسین اسدی از استان کرمان با ثبت زمان دو دقیقه و ۲۱ ثانیه و ۲۱ هزارم ثانیه در رده سوم قرار گرفت.

در کلاس مثبت ۱۵۰۰ سی‌سی نیز محمود شیخ حسینی از سرزمین ایرانیان با زمان دو دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۲۱۶ هزارم ثانیه عنوان اول را کسب کرد. امیرمهدی جوادپور از کرمانشاه با زمان دو دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۷۰۰ هزارم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و حمید هادی‌پور از سیستان و بلوچستان با ثبت زمان دو دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۷۰۳ هزارم ثانیه سوم شد.

در کلاس آزاد، مهرداد صفری از اصفهان با زمان دو دقیقه و ۴ ثانیه و ۴۳ هزارم ثانیه قهرمان راند نخست شد. نوید صحرایی از کرمانشاه با زمان دو دقیقه و ۱۰ ثانیه و ۳۰۱ هزارم ثانیه رتبه دوم را به دست آورد و پیمان عبداللهی‌پور از تهران با زمان دو دقیقه و ۲۹ ثانیه و ۶۰۲ هزارم ثانیه در جایگاه سوم ایستاد.

شرکت کنندگان در بخش بانوان نیز در دو کلاس منفی ۱۵۰۰ سی‌سی و مثبت ۱۵۰۰ سی‌سی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، نفرات برتر هر کلاس معرفی شدند.

در کلاس منفی ۱۵۰۰ سی‌سی، حلیمه گرگیج با ثبت زمان دو دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۴۳۷ هزارم ثانیه بر سکوی نخست ایستاد، زهرا کریمی با زمان سه دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۱۸۲ هزارم ثانیه دوم شد و فرشته اسلام‌کیش با ثبت زمان سه دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۹۹۸ هزارم ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت.

در کلاس مثبت ۱۵۰۰ سی‌سی نیز میترا عنایتی با ثبت زمان دو دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۴۱۷ هزارم ثانیه مقام نخست را به دست آورد، فتانه امیری با زمان دو دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۶۱ هزارم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و زهره کریمویی با ثبت زمان سه دقیقه و ۳۶۴ هزارم ثانیه عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در حاشیه این رویداد، کمیته برگزاری مسابقات «جام اخلاق» را به مجید کخابی، مسئول فنی کمیته اسلالوم، اهدا کرد و تندیس «زیباترین خودرو» این راند از مسابقات نیز به سجاد بامشکی تعلق گرفت.

گفتنی است نخستین راند مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور از ۷ خرداد به میزبانی استان کرمان آغاز شد و شب گذشته، ۸ خرداد، با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

