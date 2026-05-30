برکتِ بازگشت؛ پویشی برای تقسیم شادی حج با نیازمندان البرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد استان البرز، امروز شنبه، در جمع خبرنگاران، با اعلام این خبر، از زائران خانه خدا دعوت کرد تا با پیوستن به این پویش، بخشی از هزینه‌های مراسم ولیمه و بازگشت خود را برای گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های نیازمند اختصاص دهند.

وی در ادامه با اشاره به آثار عمیق معنوی و اجتماعی سفر حج، این پویش را فرصتی برای تداوم عطر مهربانی در استان توصیف کرد و گفت: پویش برکتِ بازگشت، ابتکاری ارزشمند است تا حجاج گرانقدر بتوانند بلافاصله پس از بازگشت از سرزمین وحی، برکات معنوی این سفر را با خانواده‌های کم‌برخوردار سهیم شوند.

البرزی در تشریح نحوه هزینه‌کرد این کمک‌ها تصریح کرد: منابع مالی جمع‌آوری‌شده در این پویش، تماماً برای رفع نیازهای ضروری خانواده‌های تحت حمایت در استان البرز هزینه خواهد شد و بخش‌هایی چون تأمین معیشت، پوشش هزینه‌های درمانی و رفع سایر مشکلات معیشتی را در بر می‌گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز، فرهنگ انفاق و دستگیری از نیازمندان را یکی از ارزشمندترین جلوه‌های بندگی و از آثار اصیل معنوی حج برشمرد و اظهار کرد: مشارکت ضیوف‌الرحمان در این طرح خداپسندانه، می‌تواند به‌طور ملموس گره‌گشای بخشی از مشکلات جاری خانواده‌های محروم استان باشد.

راه‌های مشارکت در پویش «برکتِ بازگشت»

البرزی در پایان با دعوت از عموم حجاج و خیران البرزی برای مشارکت در این پویش، راه‌های ثبت و پرداخت کمک‌ها را به این شرح اعلام کرد:

· پرداخت از طریق کارت به کارت: شماره کارت 6037997950030578

· پرداخت اینترنتی مستقیم: از طریق سامانه کمیته امداد به نشانی: https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/81/36000