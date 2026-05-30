به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری صبح شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: در پی جنگ اخیر برخی از مناطل مسکونی در استان بوشهر دچار آسیب و خسارت شدند.

وی بازسازی منازل مسکونی خانواده‌های شاهد و ایثارگر آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: در این راستا بنیاد شهید و بنیاد مسکن دستور کار مشترکی را دارند که با جدیت دنبال می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: خانواده‌های شاهد و ایثارگری که منازلشان دچار آسیب شده بود شناسایی و معرفی شدند و هم‌اکنون کارهای بازسازی در حال انجام است.

حیدری از آغاز روند بازسازی منازل مسکونی خانواده‌های شاهد و ایثارگر آسیب‌دیده خبر داد و گفت: بازسازی این واحدها با هماهنگی و همکاری بنیاد مسکن در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.

در این نشست برخی مسائل و مشکلات خانواده‌های شاهد و ایثارگر که با همراهی بنیاد مسکن قابل حل بود، بررسی شد و در نهایت تصمیمات و نتایج خوبی برای پیگیری و رفع مشکلات این عزیزان حاصل شد.