  1. استانها
  2. بوشهر
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

بازسازی منازل مسکونی خانواده‌های شاهد و ایثارگر در بوشهر آغاز شد

بازسازی منازل مسکونی خانواده‌های شاهد و ایثارگر در بوشهر آغاز شد

بوشهر- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر گفت: بازسازی منازل مسکونی خانواده‌های شاهد و ایثارگر که در جنگ اخیر آسیب دیده بودند، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری صبح شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر اظهار کرد: در پی جنگ اخیر برخی از مناطل مسکونی در استان بوشهر دچار آسیب و خسارت شدند.

وی بازسازی منازل مسکونی خانواده‌های شاهد و ایثارگر آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را بسیار مهم دانست و اضافه کرد: در این راستا بنیاد شهید و بنیاد مسکن دستور کار مشترکی را دارند که با جدیت دنبال می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: خانواده‌های شاهد و ایثارگری که منازلشان دچار آسیب شده بود شناسایی و معرفی شدند و هم‌اکنون کارهای بازسازی در حال انجام است.

حیدری از آغاز روند بازسازی منازل مسکونی خانواده‌های شاهد و ایثارگر آسیب‌دیده خبر داد و گفت: بازسازی این واحدها با هماهنگی و همکاری بنیاد مسکن در دستور کار قرار گرفته و اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.

در این نشست برخی مسائل و مشکلات خانواده‌های شاهد و ایثارگر که با همراهی بنیاد مسکن قابل حل بود، بررسی شد و در نهایت تصمیمات و نتایج خوبی برای پیگیری و رفع مشکلات این عزیزان حاصل شد.

کد مطلب 6844667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها