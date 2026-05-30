تشکیل ۲۳۰ پرونده تعزیراتی برای واحدهای متخلف در بازار کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدیپور در ستاد تنظیم بازار کوهدشت از تشکیل ۲۳۰ پرونده تخلف در حوزه بازار این شهرستان طی اردیبهشتماه سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پروندهها اظهار کرد: تمامی ۲۳۰ پرونده تشکیلشده بادقت کامل و در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفته و برای آنها رأی نهایی صادر شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی کوهدشت، افزود: باتوجهبه شرایط موجود کشور، در رسیدگی به پروندههای تخلفات بازار، آرای مختومه با اشد مجازات صادر شده و برخورد با متخلفان با قاطعیت در دستور کار قرار داشته است.
عبدیپور، تصریح کرد: در این مدت، با پروندههای مرتبط با گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه (قاچاق کالا) برخورد جدی و قانونی صورتگرفته و در همین راستا، تعداد زیادی از واحدهای متخلف نیز پلمب شدهاند.
وی تأکید کرد: اداره تعزیرات حکومتی کوهدشت باهدف صیانت از حقوق مردم و ساماندهی بازار، نظارت مستمر و برخورد قانونی با هرگونه تخلف صنفی را با جدیت ادامه خواهد داد.
نظر شما