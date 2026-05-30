به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه سومین اجلاس مشورتی بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک قرقیزستان برگزار شد، مهدی حیدری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با قهرزودا فیض الدین، وزیر مالیه تاجیکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، حیدری ضمن تشکر از حمایت تاجیکستان در خلال جنگ اخیر، بر گسترش پایدار همکاری‌های بین‌المللی ایران تاکید و وزیر تاجیکستانی را به سفر به ایران دعوت کرد.

وی همچنین از پیگیری مشکلات شرکت‌های ایرانی فعال در تاجیکستان خبر داد و به درخواست رفع مشکلات بانک‌های ایرانی اشاره کرد.

وزیر مالیه تاجیکستان نیز با اشاره به فعالیت ۱۶۰ شرکت ایرانی در آن کشور، از مشارکت این شرکت‌ها در ساخت یک نیروگاه برق‌آبی بسیار بزرگ خبر داد و گفت: مهندسان ایرانی از طریق مناقصه‌های بین‌المللی در اجرای پروژه‌ها نقش فعال دارند.

وی همچنین به امضای توافقنامه همکاری در سفر اخیر پزشکیان به تاجیکستان اشاره و ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود به زودی برطرف شوند.

وزیر تاجیکستان از تماس خود با رئیس بانک توسعه اسلامی به‌منظور حل مسائل مالی یک شرکت ایرانی خبر داد و بر قدرت ایران در مقابله همزمان با چند کشور در جنگ اخیر تاکید کرد و خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر جنگ شد.

در ادامه، زمینه‌های همکاری دوجانبه در حوزه‌های کشاورزی، بانکی، سلامت و درمان، و تولید انرژی برق‌آبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری این موارد به صورت مکتوب ادامه یابد.