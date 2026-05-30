به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، علی رحیمی مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با تشریح آخرین وضعیت سامانه تاکسی اینترنتی «شهرزاد» اظهار کرد: رویکرد اصلی ما در فاز نوین فعالیت سامانه شهرزاد، نه تقابل با الگوهای موجود، بلکه ایجاد یک زیرساخت تخصصی برای پاسخگویی به نیازهای برنامهریزیشده و سازمانی است که پیشتر مغفول مانده بود.
وی با اشاره به آمار ثبتنامشدگان در فاز اول شهرزاد گفت: تمام ثبتنامکنندگان فعلی، از تاکسیرانان ناوگان تحت پوشش سازمان تاکسیرانی تهران شامل خطوطی، گردشی، ویژه و فرودگاهی هستند که احراز هویت شدهاند. در این مرحله، بیش از ۱۲ هزار و ۲۷۸ تاکسیران و ۷۲ هزار و ۵۰۴ شهروند تهرانی در سامانه ثبتنام و احراز هویت شدند.
رحیمی ادامه داد: اما با تحلیل دقیق نیازهای سفر در کلانشهر تهران، به این نتیجه رسیدیم که نقش ذاتی سازمان تاکسیرانی، ارائه خدماتی متفاوت از الگوی «درخواست لحظهای» است. از همین رو، تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت خدمات «رزرومحور» (Booking) قرار دادهایم تا خلأ موجود در بخش سفرهای برنامهریزیشده را پر کنیم.
وی با اشاره به تغییر پارادایم در مدل فعالیت تاکسیرانان در این سامانه گفت: در مدل جدید، ما از عضویت همگانی به سمت عضویت هوشمند و تخصصی حرکت کردهایم. در این ساختار، تاکسیرانها بهجای انتظار در فضای پراکنده درخواستهای لحظهای، در قالب سرویسهای هدفمند مانند مدارس، ادارات، شاتلهای فرودگاهی و هتلها سازماندهی میشوند تا علاوه بر ایجاد ثبات در درآمد رانندگان، امنیت و کیفیت سفر برای شهروندان تضمین شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران درباره برنامههای توسعهای سامانه شهرزاد نیز گفت: برنامه اصلی ما که از اوایل تابستان کلید خواهد خورد، تغییر کامل پارادایم از رقابت در بازار قرمز درخواست لحظهای به رهبری در بازار آبی خدمات رزروی و سازمانی است.
وی با تشریح این برنامهها افزود: راهاندازی سرویس هوشمند مدرسه تا آغاز سال تحصیلی برای رفتوآمد ایمن و ردیابیشونده دانشآموزان و مهدکودکها با اولویت بانوان، ارائه سرویس اختصاصی به ادارات و سازمانها با نرخ توافقی و صورتحساب ماهانه، توسعه سرویس شاتل خطی، فرودگاهی و هتلی و همچنین همکاری با سازمان زیباسازی برای درآمدهای تبلیغاتی از جمله برنامههای پیشِ رو است.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: این تغییر مسیر، گامی است در جهت بهرهگیری از مزیتهای رقابتی ناوگان تاکسیرانی؛ یعنی ناوگان منظم، امنیت بالا و پشتیبانی نظارتی شهرداری. هدف ما نه تصدیگری، بلکه ساماندهی ظرفیتهای موجود برای ارتقای استانداردهای حملونقل شهری و پاسخ به تقاضاهایی است که نیازمند نظم و اطمینان خاطر بیشتری هستند.
