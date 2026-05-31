به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه خدابندهلو عصر یکشنبه در کارگروه کیفیتبخشی آموزشی و ثبتنام دوره ابتدایی اظهار کرد: تسهیل فرآیند ثبتنام از جلوههای مهم تحقق عدالت آموزشی و در راستای تکریم اولیا و دانشآموزان است.
وی افزود: ثبتنام کودکان و دانشآموزان لازمالتعلیم از برنامههای اصلی معاونت آموزش ابتدایی استان همدان به شمار میرود و تلاش مجموعه تعلیم و تربیت بر این است که هیچ دانشآموزی از چرخه آموزش باز نماند.
معاون آموزش ابتدایی استان همدان با اشاره به ضرورت رعایت عدالت آموزشی برای همه اقشار جامعه تصریح کرد: باید از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای جذب و پوشش تحصیلی همه کودکان لازمالتعلیم استفاده شود.
خدابندهلو همچنین از برنامهریزی برای شناسایی و ثبتنام دانشآموزان بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل خبر داد و گفت: این فرایند در چارچوب طرح شهید محمودوند و با قید سرعت و دقت پیگیری میشود.
وی فعالیت منسجم و هماهنگ کارگروه کیفیتبخشی آموزشی و ثبتنام دوره ابتدایی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: سازماندهی گروههای نظارتی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استانی و منطقهای و نظارت مستمر بر روند ثبتنام، در دستور کار این کارگروه قرار دارد.
