ضبط ۴۳۹ کیلو لاشه دام قربانی در مازندران

پیام عطایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات طرح نظارت شرعی و بهداشتی بر دامهای قربانی اظهار کرد: از مجموع دامهای بازرسی شده، لاشه ۶ رأس دام به طور کامل توقیف و ۶۶ رأس دیگر به دلیل آلودگی موضعی به عنوان لاشه اصلاحی تشخیص داده شد که پس از جداسازی بخشهای آلوده، مابقی برای مصرف انسانی آزاد شد.
وی افزود: علاوه بر لاشههای ضبطی، در این بازرسیها ۱۰۸ عدد کبد ضبطی، ۶۷ عدد کبد اصلاحی، ۱۱۲ عدد ریه غیرقابل مصرف و ۲۰ عدد کلیه بیمار کشف و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی مازندران، بیماریهای انگلی کبدی، آبسههای چرکی ریه، نارساییهای کلیوی و ذبح غیراصولی و خارج از کشتارگاه را از مهمترین دلایل ضبط لاشه و احشای دامهای قربانی برشمرد.
عطایی با تأکید بر نقش حیاتی بازرسیهای دامپزشکی در سلامت عمومی هشدار داد: اگر این نظارتها انجام نمیشد، بسیاری از فرآوردههای آلوده که ظاهری عادی داشتند، مستقیماً وارد سفره شهروندان میشدند.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم استان، از شهروندان خواست که ذبح دام را حتماً در کشتارگاههای مجاز و زیر نظر کارشناسان دامپزشکی انجام دهند و هرگونه سوال یا گزارش مشکوک را از طریق ادارات دامپزشکی شهرستانها یا سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۲ پیگیری کنند.
