برخورد جدی با پدیده آتش زدن بقایای کشاورزی در دهلران

به گزارش خبرنگار، بهنام تیر افکن ظهر شنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی شهرستان دهلران که با حضور اعضا برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، آتش زدن بقایای گیاهی تهدید علیه بهداشت عمومی و جرم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۲۰ قانون هوای پاک افزود: سوزاندن بقایای گیاهی زمین‌های زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است و دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه جهاد کشاورزی و اداره محیط زیست باید اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به کشاورزان انجام دهند.

رئیس شورای حفاظت از اراضی شهرستان دهلران همچنین گفت: حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تصرف اراضی ملی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، بنابراین ادارات موظفند بر اساس قانون، حفاظت و حراست از اراضی را دنبال کرده و برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار دهند.

تیر افکن ادامه داد: با اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی دستگاه قضایی شهرستان، دهلران امروز از معدود شهرهایی است که ساخت‌وساز غیرمجاز در آن به حداقل رسیده است.

وی با توصیه به شهروندان تصریح کرد: مردم پیش از خرید و فروش زمین و املاک، به‌ویژه در حاشیه شهر، استعلام‌های لازم را از دستگاه‌های متولی دریافت کنند.

رئیس دادگستری دهلران با اشاره به نزدیک شدن فصل تابستان گفت: همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران و همچنین منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی باید آمادگی لازم برای مقابله با حریق‌های احتمالی را داشته باشند.

وی در پایان افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید نسبت به دریافت سند مالکیت و تثبیت مالکیت اراضی و ساختمان‌ها اقدام کرده و اهتمام لازم را در این زمینه داشته باشند.