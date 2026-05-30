  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

سقوط کارگر جوان از ساختمان نیمه‌کاره در کرمانشاه

سقوط کارگر جوان از ساختمان نیمه‌کاره در کرمانشاه

کرمانشاه - کارگر ۲۰ ساله‌ای بر اثر سقوط از ارتفاع در یک ساختمان در حال احداث در شهر کرمانشاه مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارگر جوان حین انجام فعالیت ساختمانی در شهر کرمانشاه بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شد.

ساعت ۱۱:۱۵ روز شنبه ۹ خردادماه، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سقوط از ارتفاع در شهرک آموزش و پرورش به مرکز پیام سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

پس از دریافت این گزارش، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره هشت و نجات مرکزی با خودروهای امدادی و نردبان ۳۲ متری به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه آتش‌نشانان نشان داد کارگر ۲۰ ساله‌ای که در یک ساختمان پنج طبقه در حال ساخت مشغول به کار بود، از ارتفاع حدود سه متری سقوط کرده و از ناحیه کمر دچار آسیب‌دیدگی شده است.

آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات ایمنی و امدادی، فرد مصدوم را با استفاده از نردبان ۳۲ متری از طبقه پنجم ساختمان به سطح خیابان منتقل کردند.

این کارگر جوان پس از انتقال به محل امن، برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

کد مطلب 6844803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها