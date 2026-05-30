به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارگر جوان حین انجام فعالیت ساختمانی در شهر کرمانشاه بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شد.

ساعت ۱۱:۱۵ روز شنبه ۹ خردادماه، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سقوط از ارتفاع در شهرک آموزش و پرورش به مرکز پیام سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

پس از دریافت این گزارش، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره هشت و نجات مرکزی با خودروهای امدادی و نردبان ۳۲ متری به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه آتش‌نشانان نشان داد کارگر ۲۰ ساله‌ای که در یک ساختمان پنج طبقه در حال ساخت مشغول به کار بود، از ارتفاع حدود سه متری سقوط کرده و از ناحیه کمر دچار آسیب‌دیدگی شده است.

آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات ایمنی و امدادی، فرد مصدوم را با استفاده از نردبان ۳۲ متری از طبقه پنجم ساختمان به سطح خیابان منتقل کردند.

این کارگر جوان پس از انتقال به محل امن، برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به عوامل اورژانس تحویل داده شد.