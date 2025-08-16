سقوط دو کارگر از نمای برج ۲۱ طبقه در خیابان ولیعصر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع حادثهای دلخراش در یکی از برجهای اداری تجاری در خیابان ولیعصر، پایینتر از خیابان ظفر خبر داد.
ملکی در تشریح این حادثه گفت: ساعت ۹:۳۳ روز گذشته (جمعه) حادثه سقوط از ارتفاع در خیابان ولیعصر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه یک برج ۲۱ طبقه بود که در طبقات هفتم و هشتم، دو مرد حدوداً ۳۰ تا ۳۵ ساله با استفاده از دستگاه کلایمر مشغول کار روی نمای ساختمان بودند. متأسفانه در حین انجام کار، یک سمت سیم بوکسل کلایمر پاره شد و دستگاه به صورت یکطرفه سقوط کرد.
ملکی ادامه داد: یکی از کارگران از ارتفاع سقوط کرد و بر روی تراس طبقه چهارم افتاد. این فرد با وجود مصدومیتهای شدید، زنده بود و توسط آتشنشانان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
وی گفت: کارگر دوم همچنان داخل کلایمر و در ارتفاع گیر افتاده بود و با توجه به اینکه در آن موقعیت، نردبان هیدرولیکی امکان دسترسی نداشت، آتشنشانان با استفاده از تجهیزات راپل از پشت بام خود را به وی رساندند. متأسفانه پس از پایین آوردن او، مشخص شد که به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.
سخنگوی آتشنشانی تهران تأکید کرد: در گذشته نیز موارد مشابهی داشتیم. افرادی که در ارتفاع کار میکنند، حتماً باید علاوه بر استفاده از تجهیزات اصلی مانند کلایمر، خود را به کمک بندها و طنابهای ایمنی مستقل مهار کنند تا در صورت وقوع حادثه، جانشان حفظ شود.
ملکی در پایان گفت: این عملیات ساعت ۱۱:۰۸ دقیقه پایان یافت و آتشنشانان به ایستگاههای خود بازگشتند.
