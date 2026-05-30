به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل در بامداد روز یکشنبه ۹ خردادماه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح مسدود خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، مسیر جایگزین برای تردد در دهانه شمالی تونل، بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال و همچنین خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال، متناسب با مقصد شهروندان، در نظر گرفته شده است.

همچنین برای دهانه جنوبی تونل، رانندگان می‌توانند از بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب و خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب به عنوان مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

شرکت کنترل ترافیک تهران از شهروندان خواست با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از مسیرهای جایگزین، از بروز گره‌های ترافیکی در محدوده مذکور جلوگیری کنند.