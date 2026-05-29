ترافیک سنگین در محورهای قزوین؛ آغاز موج بازگشت مسافران از شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین تقیخانی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانگونه که پیشبینی میشد، از بعدازظهر امروز موج بازگشت مسافران از شمال و شمالغرب کشور آغاز شده است.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراههای استان قزوین پرحجم گزارش شده و در آزادراه قزوین ـ رشت بهویژه در محدوده تونلها، ترافیک سنگین است.
رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: همچنین در آزادراه قزوین ـ زنجان، محدوده کنارگذر و پیش از عوارضیها شاهد ترافیک نیمهسنگین تا سنگین هستیم و در آزادراه قزوین ـ کرج نیز از عوارضی شماره ۲ تا محدوده محمدیه، ترافیک نیمهسنگین جریان دارد.
تقیخانی با بیان اینکه بیش از ۵۰ تیم پلیس راه در آمادهباش کامل قرار دارند، تصریح کرد: این تیمها برای ایمنسازی سفرها و مدیریت تردد در محورهای مواصلاتی استان به کار گرفته شدهاند.
وی یکی از علل اصلی تصادفات در سفرهای چند روزه را خستگی و خوابآلودگی رانندگان دانست و گفت: رانندگان باید به ازای هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۰ دقیقه در محیطی امن، ترجیحاً مجتمعهای خدمات رفاهی، توقف و استراحت کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین تأکید کرد: رانندگان از عجله، شتاب، رانندگی مارپیچ و استفاده از لاین اضطراری برای سبقت جداً خودداری کرده و استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان را جدی بگیرند.
تقیخانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه از آغاز سفرها از صبح سهشنبه تاکنون، تصادف جدی در محورهای استان رخ نداده و آمار تصادفات فوتی در این سه روز منفی بوده است.
