آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، امروز -شنبه نهم خردادماه ۱۴۰۵- در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» شبکه خبر با بیان اینکه در پی ۶۵۰ اصابت در طول جنگ ۴۰ روزه در تهران ۵۱ هزار واحد مسکونی آسیب دید، اظهار کرد: این آسیب ها شامل آسیب جزئی تا تخریب است که ۳۹ هزار و ۴۷۴ واحد نیازمند تعمیرات جزئی بود. در این بخش ۹۷ درصد پیشرفت داشته ایم و تنها مواردی خاص باقی مانده که ساکنان دیر مراجعه کرده اند و امیدواریم در هفته جاری پرونده این بخش بسته شود.

وی همچنین تصریح کرد: آسیب های متوسط شامل هشت هزار و ۸۹۹ واحد مسکونی است که نیاز به تخریب و نوسازی ندارد. در جبران خسارت این بخش نیز ۸۲ درصد پیشرفت داشته ایم. تعمیرات بخش قابل توجهی از این آسیب ها نیز صورت گرفته و امیدواریم تا آخر خردادماه به پایان برسد.

محمدخانی با بیان اینکه برنامه و امید ما این است که پرونده بازسازی ها تا تیر ماه به نتیجه برسد، یادآور شد: ۷۴۸ واحد نیاز به مقاوم سازی دارند، تصریح کرد: هزار و ۲۶۰ ساختمان ارزیابی ایمنی سازه ای شدند تا ببینیم که نیاز به مقاوم سازی دارند یا تخریب و نوسازی. در این بخش ۳۶ درصد پیشرفت داشته ایم. پیشرفت در این بخش پایان انجام کار نیست و تفاهم بین مالک و پیمانکار انجام و در مواردی پروانه ساختمانی صادر شده است. مالکان این منازل می دانند که مقاوم سازی زمان بر است و حداقل به ۶ ماه زمان نیاز دارد. مقاوم سازی توسط پیمانکاران درجه یک صورت می گیرد و تلاش ما این بود که مقاوم سازی با حداکثر اطمینان صورت بگیرد.

وی با اعلام اینکه هزار و ۷۲۸ واحد مسکونی نیز نیازمند تخریب و نوسازی است، گفت: در این بخش هم ۴۰ درصد پیشرفت را شاهد هستیم و تفاهم بین مالک و پیمانکار منعقد شده و در مرحله تأیید نقشه قرار دارد. اختلاف نظرهایی بین مالکین برای انتخاب پیمانکار وجود داشت که کمی زمان برد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به روند انتخاب پیمانکار برای تخریب و نوسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ، تصریح کرد:ما در جنگ ۱۲ روزه جلسه ای با پیمانکاران داشتیم و تفاهم هایی با آنها صورت گرفت. بانک اطلاعاتی پیمانکاران خوش نام و خوش سابقه در شهرداری مناطق وجود دارد و شهروندان از بین فهرست پیمانکاران منتخب، پیمانکار مورد نظر را انتخاب می کنند. ۶۰ درصد باقی مانده شامل کسانی است که هنوز پیمانکار انتخاب نکرده اند و یا پروانه شهرسازی برای ملک آنها صادر نشده است.

محمدخانی در ادامه با بیان اینکه با همراهی و کمک دولت فرماندهی واحدی در شهر تهران شکل گرفت، اظهار کرد: عمده مسئولیت های بازسازی به شهرداری تهران تفویض شده و رئیس جمهور و معاون اول در این زمینه کاملاً همراه هستند و ایده های ابتکاری شهرداری با همکاری رئیس جمهور عملیاتی شد و تقریباً می توان گفت دست شهرداری باز است.

وی افزود: در تأمین منابع مالی نمی توانیم در حال حاضر انتظاری داشته باشیم و هنوز منابع جنگ ۱۲ روزه را هم دریافت نکردیم. تلاش ما این است به دولت کمک کنیم و باری از روی دوش آن برداریم.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری عضو ستاد بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع برای ما هم عجیب بود. بخش عمده خسارات جنگ مربوط به تهران است و از لحاظ منطقی شهردار تهران باید به عضویت این ستاد درمی آمد.

وی اضافه کرد: در بخش اسکان اضطراری در حال حاضر هزار و ۶۲۹ خانواده شامل پنج هزار و ۲۰۲ نفر در ۴۶ هتل و مجموعه اقامتی مستقر هستند. این عدد در نقطه اوج خود دو هزار و ۳۰۰ خانواده بوده است. این عدد شناور است و برخی خانواده ها پس از تعمیرات هتل ها را ترک کردند و به منازل خود بازگشتند.

محمدخانی با اعلام اینکه برای ۵۱ هزار خانواده که منازل آنها آسیب دیده است پرونده تشکیل شده است، تصریح کرد: خانواده ها یا با ۱۸۱۱ تماس گرفتند و یا به شهرداری مناطق مراجعه کردند و پرونده برای آنها تشکیل شده است. در بین این افراد هیچ موردی نداشتیم که تقاضای اسکان داشته باشد و توسط کارشناسان تأیید شده باشند اما در هتل پذیرش نشده باشند. در مواردی گروه های جهادی بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت آسیب های جزئی را رفع کردند و افراد به منازل خود بازگشتند.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: تعدادی از خانواده ها بر اساس شیوه نامه پس از بازسازی به منازل خود بازگشته اند. تخلیه هتل ها توسط خانواده ها یک خبر خوب است و معنای آن بازسازی و آماده شدن منازل آنها برای اسکان است.

وی ادامه داد: شهردار تهران برای شهرداران مناطق فرصتی را مشخص کرده که بازسازی ها را پیش ببرند و گزارش خود را ارائه دهند. هزار و ۱۰۸ ودیعه مسکن تا امروز پرداخت شده و این مسیر تداوم دارد. در یک یا دو هفته آینده رشد قابل توجهی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه خانواده ها مادامی که نسبت به تعمیر خانه آنها اطمینان یابیم و عقد قرارداد برای بازسازی منازل آنها منعقد شود، در هتل ها اسکان خواهند داشت، یادآور شد: تامین خسارت بر عهده دولت است اما شهرداری تهران هدیه ای را در نظر گرفت و بنابر میزان خسارت به اسباب و اثاثیه بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان هدیه شهردار تهران به خانواده ها پرداخت شد.

وی افزود: در همین راستا شهرکارت با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی به هزار و ۴۰۰ خانواده، ۲۰۰ میلیون تومانی به ۹۲۲ خانواده و ۴۰۰ میلیون تومانی به هزار و ۲۶۶ خانواده پرداخت شده است. این کارت ها در فروشگاه هایی که لوازم تولید داخلی عرضه می کنند، قابل استفاده هستند.

محمدخانی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار آن کمپین «با هم می سازیم» با همکاری گروه های جهادی شکل گرفته و کمک ها در بخش بازسازی، مالی، فرهنگی و اجتماعی در این کمپین مورد توجه قرار گرفته است.