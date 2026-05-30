ارتقای آمادگی عملیاتی تأسیسات منطقه ۳ انتقال گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رضا امامی با تشریح اقدام‌های انجام‌شده با هدف نگهداشت سرمایه‌های ملی بیان کرد: در ادامه برنامه‌های مستمر پایش فنی در منطقه ۳ عملیات انتقال گاز، عملیات بازرسی دوره‌ای یکی از تجهیزات راهبردی تأسیسات این منطقه با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این اقدام در جهت برنامه‌های زمان‌بندی‌شده تدوین و براساس استانداردهای فنی بین‌المللی انجام شد تا ضریب اطمینان از عملکرد تجهیزات در فصول مختلف سال افزایش یابد.

مدیر منطقه ۳ عملیات انتقال گاز ایران با بیان اینکه تجهیز یادشده پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و بازبینی‌های لازم، آماده بهره‌برداری است، تصریح کرد: اجرای دقیق بازرسی‌های دوره‌ای از بروز توقف‌های ناخواسته جلوگیری کرده و نقش کلیدی در حفظ پایداری شبکه انتقال گاز کشور ایفا می‌کند.

امامی در پایان گفت: صیانت از تجهیزات و تأسیسات از اولویت‌های اصلی منطقه ۳ عملیات انتقال گاز است که با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و با هدف انتقال ایمن، پایدار و بدون وقفه انرژی به مبادی مصرف دنبال می‌شود.