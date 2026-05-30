۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

ارتقای آمادگی عملیاتی تأسیسات منطقه ۳ انتقال گاز

مدیر منطقه ۳ عملیات انتقال گاز ایران از اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌ بازرسی‌های دوره‌ای و پایش فنی تجهیزات این منطقه با هدف تضمین پایداری جریان گاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رضا امامی با تشریح اقدام‌های انجام‌شده با هدف نگهداشت سرمایه‌های ملی بیان کرد: در ادامه برنامه‌های مستمر پایش فنی در منطقه ۳ عملیات انتقال گاز، عملیات بازرسی دوره‌ای یکی از تجهیزات راهبردی تأسیسات این منطقه با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این اقدام در جهت برنامه‌های زمان‌بندی‌شده تدوین و براساس استانداردهای فنی بین‌المللی انجام شد تا ضریب اطمینان از عملکرد تجهیزات در فصول مختلف سال افزایش یابد.

مدیر منطقه ۳ عملیات انتقال گاز ایران با بیان اینکه تجهیز یادشده پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و بازبینی‌های لازم، آماده بهره‌برداری است، تصریح کرد: اجرای دقیق بازرسی‌های دوره‌ای از بروز توقف‌های ناخواسته جلوگیری کرده و نقش کلیدی در حفظ پایداری شبکه انتقال گاز کشور ایفا می‌کند.

امامی در پایان گفت: صیانت از تجهیزات و تأسیسات از اولویت‌های اصلی منطقه ۳ عملیات انتقال گاز است که با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و با هدف انتقال ایمن، پایدار و بدون وقفه انرژی به مبادی مصرف دنبال می‌شود.

کد مطلب 6844953
طیبه بیات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
