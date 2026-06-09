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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

بازرسی سالیانه تجهیزات ایمنی و کنترلی منطقه یک انتقال گاز پایان یافت

بازرسی سالیانه تجهیزات ایمنی و کنترلی منطقه یک انتقال گاز پایان یافت

مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران از پایان عملیات تعمیرات، سرویس و بازرسی فنی سالیانه تجهیزات ایمنی و کنترلی تأسیسات تقویت فشار گاز این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، تورج رستمی مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران از پایان عملیات تعمیرات، سرویس و بازرسی فنی سالیانه تجهیزات ایمنی و کنترلی تأسیسات تقویت فشار گاز این منطقه خبر داد و گفت: این عملیات با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، ارتقای ضریب ایمنی و حفظ پایداری انتقال گاز در چهارچوب برنامه‌های نگهداشت پیشگیرانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

وی افزود: در این برنامه که با هماهنگی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در نیمه نخست خرداد اجرا شد، تعمیرات، سرویس و بازرسی فنی سالیانه سفتی‌ولوها، پایلوت‌های بلودان و... تأسیسات تقویت فشار گاز با تکیه بر توان تخصصی کارکنان منطقه انجام شد.

مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: تجهیزات یادشده پس از انجام بازرسی‌های تخصصی، آزمون‌های فنی و تعمیرات لازم در کارگاه مرکزی منطقه، دوباره به تأسیسات منتقل و با رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی، عملیاتی و ایمنی نصب و وارد مرحله بهره‌برداری شدند.

رستمی گفت: اجرای این عملیات در افزایش آمادگی عملیاتی تأسیسات، کاهش ریسک‌های بهره‌برداری، افزایش ضریب اطمینان تجهیزات و تداوم انتقال پایدار گاز مؤثر است.

وی افزود: انجام این برنامه نشان‌دهنده ظرفیت فنی و تخصصی کارکنان منطقه در نگهداشت و صیانت از تجهیزات صنعت گاز است.

کد مطلب 6855152
طیبه بیات

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