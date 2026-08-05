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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

بهسازی تجهیزات پیگ‌رانی ۱۰ ایستگاه منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران

بهسازی تجهیزات پیگ‌رانی ۱۰ ایستگاه منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران

عملیات بهسازی و ایمن‌سازی سازه‌های مرتبط تجهیزات پیگ‌رانی در ۱۰ ایستگاه یکی از مراکز بهره‌برداری خطوط لوله منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران با موفقیت پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، احمد امتحانی مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران، با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های نگهداشت پیشگیرانه در حفظ پایداری شبکه انتقال گاز گفت: رسیدگی مستمر به وضعیت تأسیسات و اجرای اقدام‌های اصلاحی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی، ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین تداوم انتقال پایدار گاز طبیعی دارد.

وی افزود: این عملیات با همکاری واحد عملیات ساختمانی و در چهارچوب برنامه‌های نگهداشت پیشگیرانه انجام شد که بهبود شرایط بهره‌برداری و افزایش پایداری تأسیسات این مراکز عملیاتی را به همراه داشته است.

مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران تصریح کرد: اجرای این اقدام، افزون‌بر مقاوم‌سازی سازه‌ها، سبب افزایش طول عمر مفید تأسیسات، ارتقای آمادگی عملیاتی و حفظ قابلیت اطمینان شبکه انتقال گاز در حوزه استحفاظی این منطقه خواهد شد.

کد مطلب 6908990
طیبه بیات

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