به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: ملت ایران در روزهای جنگ، بار دیگر انسجام، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند و عظمتی را خلق کردند که موجب شگفتی جهانیان شد.

وی افزود: سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در این دوران یک فرصت ارزشمند برای کشور است و باید با خدمت‌رسانی مؤثر و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم، این اعتماد و همراهی حفظ و تقویت شود.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از برنامه‌های حمایتی گفت: در روزهای جنگ، مشارکت‌های مردمی در حمایت از جامعه هدف بهزیستی رشد قابل توجهی داشت و مجموع کمک‌های جمع‌آوری شده به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسید.

حسینی ادامه داد: افزایش مشارکت‌های مردمی نشان داد که فرهنگ همیاری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه ایرانی ریشه‌دار است و مردم در شرایط مختلف آماده ایفای نقش اجتماعی خود هستند.

وی همچنین به اقدامات سازمان بهزیستی در این مدت اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰۶ هزار خدمت مشاوره‌ای در سطح کشور ارائه شد و ۶۷ هزار خانواده نیز از آموزش‌های توانمندسازی بهره‌مند شدند تا آثار اجتماعی و روانی ناشی از شرایط جنگی کاهش یابد.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: توسعه فعالیت‌های محله‌محور و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان برای تقویت سلامت اجتماعی است و تجربه دوران جنگ نیز بر ضرورت گسترش این رویکردها تأکید دارد.

حسینی گفت: مشارکت ۱۷ هزار میلیارد ریالی مردم در روزهای جنگ تنها یک کمک مالی نیست، بلکه نمادی از همبستگی ملی، اعتماد اجتماعی و احساس مسئولیت مشترک در قبال حمایت از گروه‌های نیازمند جامعه به شمار می‌رود.