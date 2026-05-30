۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

حسینی: بیش از ۳۰۶ هزار خدمت مشاوره‌ای در دوران جنگ ارائه شد

بجنورد- رئیس سازمان بهزیستی از ارائه بیش از ۳۰۶ هزار خدمت مشاوره‌ای در دوران جنگ خبر داد و گفت: این خدمات با هدف کاهش آثار روانی و اجتماعی شرایط جنگی و حمایت از خانواده‌ها انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: ملت ایران در روزهای جنگ، بار دیگر انسجام، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند و عظمتی را خلق کردند که موجب شگفتی جهانیان شد.

وی افزود: سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در این دوران یک فرصت ارزشمند برای کشور است و باید با خدمت‌رسانی مؤثر و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم، این اعتماد و همراهی حفظ و تقویت شود.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از برنامه‌های حمایتی گفت: در روزهای جنگ، مشارکت‌های مردمی در حمایت از جامعه هدف بهزیستی رشد قابل توجهی داشت و مجموع کمک‌های جمع‌آوری شده به ۱۷ هزار میلیارد ریال رسید.

حسینی ادامه داد: افزایش مشارکت‌های مردمی نشان داد که فرهنگ همیاری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه ایرانی ریشه‌دار است و مردم در شرایط مختلف آماده ایفای نقش اجتماعی خود هستند.

وی همچنین به اقدامات سازمان بهزیستی در این مدت اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰۶ هزار خدمت مشاوره‌ای در سطح کشور ارائه شد و ۶۷ هزار خانواده نیز از آموزش‌های توانمندسازی بهره‌مند شدند تا آثار اجتماعی و روانی ناشی از شرایط جنگی کاهش یابد.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: توسعه فعالیت‌های محله‌محور و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان برای تقویت سلامت اجتماعی است و تجربه دوران جنگ نیز بر ضرورت گسترش این رویکردها تأکید دارد.

حسینی گفت: مشارکت ۱۷ هزار میلیارد ریالی مردم در روزهای جنگ تنها یک کمک مالی نیست، بلکه نمادی از همبستگی ملی، اعتماد اجتماعی و احساس مسئولیت مشترک در قبال حمایت از گروه‌های نیازمند جامعه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6845032

