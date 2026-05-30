به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی شهریاری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: توانمندسازی مددجویان بهزیستی نیازمند برنامهریزی هدفمند و حمایت مستمر دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به مشکلات جامعه هدف بهزیستی افزود: اشتغال و مسکن از مهمترین نیازها و دغدغههای مددجویان بهزیستی است و انتظار میرود مسئولان با برنامهریزی مناسب زمینه رفع این مشکلات را فراهم کنند.
نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی میتواند زمینه توانمندسازی و حضور موثر مددجویان در بازار کار را فراهم کند.
شهریاری همچنین به مطالبات کارکنان بهزیستی اشاره کرد و افزود: کارکنان این نهاد شرایط مالی متفاوتی نسبت به بسیاری از کارکنان سایر دستگاهها دارند و لازم است برای بهبود وضعیت معیشتی آنان تدابیر ویژهای اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: خدمات بهزیستی نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه دارد و تقویت این مجموعه و رفع مشکلات کارکنان آن میتواند به ارتقای کیفیت خدماترسانی منجر شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای کامل سهمیه استخدامی افراد دارای معلولیت گفت: قانون در این زمینه ظرفیت مناسبی ایجاد کرده است و دستگاههای اجرایی باید نسبت به اجرای کامل این سهمیه و بهرهگیری از توانمندیهای افراد دارای معلولیت اهتمام جدی داشته باشند.
