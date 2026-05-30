۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

شهریاری: اشتغال و مسکن مهم‌ترین دغدغه مددجویان بهزیستی است

بجنورد- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی مددجویان بهزیستی، اشتغال و مسکن را از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر دانست‌.

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی شهریاری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: توانمندسازی مددجویان بهزیستی نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت مستمر دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به مشکلات جامعه هدف بهزیستی افزود: اشتغال و مسکن از مهم‌ترین نیازها و دغدغه‌های مددجویان بهزیستی است و انتظار می‌رود مسئولان با برنامه‌ریزی مناسب زمینه رفع این مشکلات را فراهم کنند.

نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی می‌تواند زمینه توانمندسازی و حضور موثر مددجویان در بازار کار را فراهم کند.

شهریاری همچنین به مطالبات کارکنان بهزیستی اشاره کرد و افزود: کارکنان این نهاد شرایط مالی متفاوتی نسبت به بسیاری از کارکنان سایر دستگاه‌ها دارند و لازم است برای بهبود وضعیت معیشتی آنان تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

وی تاکید کرد: خدمات بهزیستی نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد و تقویت این مجموعه و رفع مشکلات کارکنان آن می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی منجر شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای کامل سهمیه استخدامی افراد دارای معلولیت گفت: قانون در این زمینه ظرفیت مناسبی ایجاد کرده است و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به اجرای کامل این سهمیه و بهره‌گیری از توانمندی‌های افراد دارای معلولیت اهتمام جدی داشته باشند.

