به گزارش خبرنگار مهر چهارمین مجمع خیرین حامی معلولان و مددجویان بهزیستی کشور ظهر روز شنبه با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مسئولان استانی در بجنورد راهاندازی شد.
حمیدرضا شاهحسینی در این مراسم گفت: خراسان شمالی محروم نیست و با وجود مردم و خیرین توانمند، از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه مشارکتهای اجتماعی برخوردار است.
رییس مجمع خیرین معلولان کشور با اشاره به فعالیتهای این مجمع اظهارکرد: مردم همواره بهزیستی را مورد توجه قرار دادهاند و تاکنون کمکهای گستردهای از سوی خیرین در حمایت از مددجویان انجام شده است، اما با وجود این خدمات، همچنان نیازهای این قشر گسترده و قابل توجه است.
وی افزود: این مجمع که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده، با پنج محور اصلی شامل اشتغال، ازدواج، مسکن، توانمندسازی و آموزش برنامهریزی شده است و بخشهایی از این اهداف بهویژه در حوزه مسکن و ازدواج در حال پیگیری و اجراست.
شاهحسینی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در سطح کشور تصریح کرد: تاکنون سه شیرخوارگاه بزرگ با مشارکت خیرین احداث شده، همچنین با همکاری بنیاد مستضعفان ۱۰ هزار واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو معلول و بیشتر تحویل شده است.
وی ادامه داد: همچنین اعزام ۱۴ هزار زائر اولی به مشهد مقدس، اهدای ۱۰ هزار جهیزیه و کمکهایی نظیر ویلچر از دیگر اقدامات خیرین در سطح کشور بوده است.
رییس مجمع خیرین معلولان کشور با تاکید بر ضرورت توسعه ساختارهای محلی این مجمع گفت: پیشنهاد میشود شعب شهرستانی مجمع نیز شکل بگیرد تا بخشی از مشکلات مددجویان در همان سطح استان و شهرستان حل و فصل شود.
