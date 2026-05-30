به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری بعد از ظهر شنبه در دیدار رییس سازمان بهزیستی با استاندارخراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزارشد، با اشاره به برخی آسیبهای اجتماعی و معلولیتهای ناشی از ازدواجهای فامیلی در دو روستای استان اظهار کرد: بروز مشکلاتی همچون نابینایی و ناشنوایی در برخی مناطق، ضرورت اجرای مداخلات هدفمند و اثربخش از سوی سازمان بهزیستی را دوچندان کرده است.
وی افزود: با بهرهگیری از برنامههای فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه میتوان در کاهش این آسیبها گامهای مؤثری برداشت.
استاندار خراسان شمالی همچنین به تهیه «اطلس آسیبهای اجتماعی» در استان اشاره کرد و گفت: آسیبها و چالشهای مهم اجتماعی استان در قالب این اطلس شناسایی شدهاند و این ظرفیت میتواند مبنای مناسبی برای برنامهریزی کارشناسان و متخصصان سازمان بهزیستی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
حسینی: خراسان شمالی چهارمین استان میزبان مجمع خیرین معلولان شد
در ادامه این دیدار، سید جواد حسینی، از راهاندازی مجمع خیرین معلولان و مددجویان بهزیستی کشور خبر داد و افزود : خراسان شمالی به عنوان چهارمین استان کشور برای راهاندازی این مجمع انتخاب شده است.
وی همچنین از تشکیل شورای راهبری با هدف ارتقای شاخصهای توسعهای استان خبر داد و افزود: مسائل و آسیبهای اجتماعی خراسان شمالی در این شورا بهصورت تخصصی بررسی و راهکارها و برنامههای مؤثر برای کاهش آنها تدوین و پیشبینی خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به ظرفیت اطلس آسیبهای اجتماعی استان، بر ضرورت اتصال این اطلس به سامانه ۱۲۳ بهزیستی تأکید کرد و گفت: این اقدام زمینه دسترسی بهتر سازمان به اطلاعات و دادههای اجتماعی استان را فراهم خواهد کرد.
حسینی همچنین از آمادگی سازمان بهزیستی برای همکاری در اجرای برنامههای مدیریت محلهمحور با بهرهگیری از ظرفیت تسهیلگران اجتماعی خبر داد و بر تقویت همکاریهای مشترک در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
