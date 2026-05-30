۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

نوری:معلولیت‌های ناشی از ازدواج فامیلی نیازمند مداخلات بهزیستی است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با اشاره به بروز معلولیت‌هایی همچون نابینایی و ناشنوایی ناشی از ازدواج‌های فامیلی در برخی مناطق استان، نیازمند برگزاری کلاس های توجیحی توسط بهزیستی است.

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری بعد از ظهر شنبه در دیدار رییس سازمان بهزیستی با استاندارخراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزارشد، با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های ناشی از ازدواج‌های فامیلی در دو روستای استان اظهار کرد: بروز مشکلاتی همچون نابینایی و ناشنوایی در برخی مناطق، ضرورت اجرای مداخلات هدفمند و اثربخش از سوی سازمان بهزیستی را دوچندان کرده است.

وی افزود: با بهره‌گیری از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه می‌توان در کاهش این آسیب‌ها گام‌های مؤثری برداشت.

استاندار خراسان شمالی همچنین به تهیه «اطلس آسیب‌های اجتماعی» در استان اشاره کرد و گفت: آسیب‌ها و چالش‌های مهم اجتماعی استان در قالب این اطلس شناسایی شده‌اند و این ظرفیت می‌تواند مبنای مناسبی برای برنامه‌ریزی کارشناسان و متخصصان سازمان بهزیستی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد.

حسینی: خراسان شمالی چهارمین استان میزبان مجمع خیرین معلولان شد

در ادامه این دیدار، سید جواد حسینی، از راه‌اندازی مجمع خیرین معلولان و مددجویان بهزیستی کشور خبر داد و افزود : خراسان شمالی به عنوان چهارمین استان کشور برای راه‌اندازی این مجمع انتخاب شده است.

وی همچنین از تشکیل شورای راهبری با هدف ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای استان خبر داد و افزود: مسائل و آسیب‌های اجتماعی خراسان شمالی در این شورا به‌صورت تخصصی بررسی و راهکارها و برنامه‌های مؤثر برای کاهش آن‌ها تدوین و پیش‌بینی خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به ظرفیت اطلس آسیب‌های اجتماعی استان، بر ضرورت اتصال این اطلس به سامانه ۱۲۳ بهزیستی تأکید کرد و گفت: این اقدام زمینه دسترسی بهتر سازمان به اطلاعات و داده‌های اجتماعی استان را فراهم خواهد کرد.

حسینی همچنین از آمادگی سازمان بهزیستی برای همکاری در اجرای برنامه‌های مدیریت محله‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت تسهیل‌گران اجتماعی خبر داد و بر تقویت همکاری‌های مشترک در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

