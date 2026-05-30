قالیباف: قهرمانی تیم والیبال بانوان نویدبخش آینده روشن ورزش بانوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، تداوم موفقیتهای تیم ملی والیبال بانوان و کسب عنوان قهرمانی رقابتهای آسیای مرکزی برای دومین دوره پیاپی را تبریک گفت و آن را نمادی از ظرفیتهای گسترده بانوان ایرانی در عرصههای رقابتی عنوان کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تداوم موفقیتهای تیم ملی والیبال بانوان کشورمان و کسب عنوان قهرمانی رقابتهای آسیای مرکزی (کاوا) برای دومین دوره پیاپی، نویدبخش آیندهای روشن برای ورزش بانوان کشور و نشانهای از رشد و بالندگی سرمایههای انسانی ایران عزیز است.
این دستاورد ارزشمند، فراتر از یک عنوان ورزشی، بیانگر ظرفیتهای گسترده بانوان ایرانی در عرصههای رقابتی و حاصل سالها تلاش، برنامهریزی و باور به توانمندی نسل جوان کشور است. موفقیتی که میتواند انگیزهبخش دختران مستعد ایران برای حضور پررنگتر در میدانهای افتخار و پیشرفت باشد.
اینجانب ضمن تبریک این قهرمانی به اعضای تیم ملی والیبال بانوان، کادر فنی، خانوادههای محترم ورزشکاران و ملت شریف ایران، از تلاشهای صورتگرفته برای اعتلای ورزش بانوان قدردانی کرده و امیدوارم شاهد تداوم این روند امیدآفرین و موفقیتهای بزرگتر در عرصههای بینالمللی باشیم.
محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی
