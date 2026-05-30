به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در جریان دیدار با سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی لرستان، اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال‌های گذشته اقدامات ارزشمند و قابل‌توجهی را در حوزه تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه شهرک‌های صنعتی و حمایت از تولید در استان لرستان انجام داده است که جای تقدیر دارد.

وی گفت: واقعیت این است که باوجود این اقدامات تا رسیدن به نقطه مطلوب و شایسته ظرفیت‌های استان فاصله داریم.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: لرستان به واسطه موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی توانمند و ظرفیت‌های گسترده سرمایه‌گذاری، می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شود.

امیدی شاه‌آباد، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند نگاه ویژه ملی، سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر توسعه متوازن و اجرای دقیق برنامه‌های آمایش سرزمین است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به استان‌های کمتر برخوردار، تصریح کرد: انتظار داریم با تزریق منابع بیشتر در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین تخصیص اعتبارات ملی، روند توسعه زیرساخت‌های صنعتی در لرستان شتاب بیشتری بگیرد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، افزود: این نگاه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش شکاف‌های توسعه‌ای و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان باشد.

امیدی شاه‌آباد، تصریح کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق دارای ظرفیت دارد و لرستان نیز با برخورداری از مزیت‌های متعدد، آماده پذیرش سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی است. ازاین‌رو تقویت زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی موردتوجه قرار گیرد.