به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قایدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع از استخرهای خاکی مزارع پرورش میگو در رودشور شمالی به‌عنوان بزرگترین شهرک شیلاتی کشور پوشش دار خواهد شد.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان بوشهر افزود: با توجه به خسارت ناشی از بیماری، غالب مزارع پرورش میگو به سمت پوشش‌دار کردن استخرهای خاکی حرکت کرده‌اند.

افزایش تولید در واحد سطح

وی بیان کرد: پوشش‌دار کردن با ژئوممبران و بتن انجام می‌شود و علاوه بر کنترل بیماری در مزارع میگو، سبب افزایش تولید در واحد سطح، مدیریت بهتر مزرعه و محصول و همچنین افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب و خاک می‌شود.

قائدی گفت: در سال گذشته حدود ۵۷۰ هزار متر مربع از استخرهای خاکی، در قالب ۸۴ استخر، در این شهرک پوشش‌دار شده‌اند که تا پایان سال ۱۴۰۵ احتمال اضافه‌شدن ۵۳۲ هزار متر مربع دیگر، در قالب ۷۶ استخر، نیز وجود دارد.

وی افزود: در سال گذشته بین سه تا ۶ کیلوگرم در هر متر مربع استخرهای پوشش‌دار شهرک رود شور شمالی میگو تولید شد که نسبت به استخرهای خاکی که در بهترین حالت حداکثر یک کیلوگرم در مترمربع تولید می‌شود، رشد بسیار معناداری دارد.

کاهش بیماری‌ها

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: حمایت از پوشش‌دار کردن استخرها در مزارع پرورش میگو از طریق مدیریت کلی مجموعه، ترغیب سرمایه‌گذاران و تسهیل روندهای اداری و مجوزهای لازم و تلاش جهت جذب تسهیلات و احداث پست برق دائم شهرک مذکور در این مسیر با تلاش مضاعف در حال پیگیری است.

قایدی افزود: در حال حاضر پنج کارگاه بچینگ(کارگاه تولید بتن) توسط سرمایه‌گذاران در شهرک ایجاد شده و دو کارگاه دیگر نیز در حال ساخت است. این میزان از ساخت بچینگ و تولید بتن در شهرک شیلاتی رودشور شمالی نشانگر تلاش و علاقهٔ جدی سرمایه‌گذاران به تکنولوژی‌های نوین در پرورش میگو است.

وی افزود: شرکت شهرک‌های کشاورزی با پیگیری‌های مدام و برگزاری جلسات متعدد با جدیت از این روند حمایت می‌کند. افزایش سطوح پوشش‌دار استخرهای مزارع پرورش میگو؛ ضمن مدیریت بهتر مزرعه، کنترل کیفیت محصول و کاهش بیماری‌ها به افزایش تولید در واحد سطح، بهره‌وری آب و خاک و ارزآوری صادرات محصولات غیر نفتی کمک قابل توجهی خواهد کرد.