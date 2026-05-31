رئیس سمپاد: شهدا سرمایه معنوی ملت ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، جمعی از مدیران مدارس سمپاد تهران با حضور در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، شهادت رئیس اداره حراست سازمان وزارت آموزش و پرورش که در ایام جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند را تسلیت گفتند و ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید، بر ادامه راه شهدا و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در این دیدار که با حضور الهام یاوری معاون وزیر و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار شد، یاوری با اشاره به جایگاه والای شهدا، بر نقش فرهنگ اسلام و انقلاب در تربیت نسل‌های ایثارگر و اثرگذار تأکید کرد.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، اظهار کرد: شهادت اگرچه با تلخی و سختی همراه است، اما حامل پیام‌های بزرگ و الهام‌بخشی نیز برای جامعه است.

وی با بیان اینکه خانواده شهدا بیش از دیگران سنگینی این فقدان را درک می‌کنند، افزود: انسان‌هایی که در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود ایستادگی می‌کنند، حاصل فرهنگی هستند که بر پایه ایمان، ایثار و مسئولیت‌پذیری شکل گرفته است.

یاوری تأکید کرد: فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی توانسته انسان‌هایی تربیت کند که با تمام وجود پای آرمان‌های خود می‌ایستند و همین فرهنگ، سرمایه اصلی ملت ایران در عبور از دشواری‌هاست.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به تأثیرگذاری شهدا در تداوم مسیر عزت و استقلال کشور گفت: اگر امروز ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کند، به برکت خون شهدا و تربیت نسل‌هایی است که روحیه مقاومت و مسئولیت‌پذیری را از این مکتب آموخته‌اند.

وی همچنین خانواده‌های شهدا را مایه افتخار جامعه دانست و خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم پیام ایثار و فداکاری شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و قدردان خانواده‌هایی باشیم که بزرگ‌ترین سرمایه خود را در راه کشور تقدیم کرده‌اند.