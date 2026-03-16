به گزارش خبرگزاری مهر، صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در تجمع فرهنگیان و دانشآموزان شهر تهران که در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به مراکز آموزشی و شهادت دانشآموزان بیگناه، با حضور مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، اعضای شورای معاونین ادارهکل و جمعی از فرهنگیان و دانشآموزان در دبیرستان علامه حلی ۵ برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا و مجاهدان راه حق، اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ همواره در برابر زیادهخواهی و سلطهطلبی قدرتهای استکباری ایستادگی کرده و با تکیه بر ایمان، آگاهی و وحدت توانسته از ارزشها و آرمانهای خود دفاع کند.
وی با اشاره به حمله به مدارس و شهادت دانشآموزان بیگناه، گفت: هدف قرار دادن کودکان و مراکز آموزشی نشاندهنده عمق جنایات دشمنانی است که از آگاهی و بیداری ملتها هراس دارند.
ملکی با تأکید بر نقش مهم نظام تعلیم و تربیت در آگاهیبخشی به نسل آینده افزود: مدارس جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آموزش، کانون تربیت نسلهایی آگاه، مسئولیتپذیر و عدالتخواه هستند؛ نسلهایی که در برابر ظلم و بیعدالتی سکوت نخواهند کرد و در کنار مظلومان جهان خواهند ایستاد.
وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در کنار مظلومان جهان قرار داشته است، خاطرنشان کرد: آنچه امروز در برخی مناطق جهان رخ میدهد، نمونهای آشکار از نقض حقوق انسانی و کودککشی است و وجدانهای بیدار باید در برابر این جنایات واکنش نشان دهند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، در پایان با قدردانی از حضور فرهنگیان و دانشآموزان در این تجمع تأکید کرد: تداوم چنین حرکتهایی نشاندهنده آگاهی، مسئولیتپذیری و روحیه عدالتخواهی در میان نسل نوجوان و جوان کشور است.
