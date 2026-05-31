۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

پیکر شهید«امیرحسین سالاری» امشب در بندرعباس تشییع و تدفین می‌شود

بندرعباس- مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان گفت: پیکر مطهر صیاد شهید «امیرحسین سالاری» امشب در اجتماع مردم بندرعباس در پارک موزیکال شهرک پیامبر اعظم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاءالله ناوکی اظهار کرد:پیکر مطهر صیاد شهید امیرحسین سالاری امشب در اجتماع مردم بندرعباس در پارک موزیکال شهرک پیامبر اعظم برگزار می‌شود.

وی افزود: این شهید ۱۸ ساله متولد ۱۱ فروردین ۱۳۸۷ در شهرستان بندرعباس بود.

ناوکی بیان کرد: شهید امیرحسین سالاری درحال صید در محدوده جزیره لارک بود که به دست تروریست‌های آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید.

وی گفت: پیکر مطهر شهید امیرحسین سالاری بعد از تشییع در اجتماع شبانه در گلزار شهدای بندرعباس به خاک سپرده می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان خاطرنشان کرد: شهید امیرحسین سالاری در تاریخ ۱۴ اردیبهشت به شهادت رسید که پیکر مطهرش به تازگی شناسایی شده است.

کد مطلب 6845476

