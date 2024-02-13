پدر شهید آرمات از شهدای هرمزگانی آسمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله ناوکی اظهار کرد: پدر شهید علیرضا آرمات در سن ۸۸ سالگی، به علت کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت.

وی با ذکر این نکته که ساعت ۱۵ امروز در قطعه صالحان آرامستان باغو به خاک سپرده می‌شود، بیان داشت: شهید علیرضا آرمات نهم دی سال ۱۳۴۵ در شهرستان میناب چشم به جهان گشود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان، با ذکر این نکته که مزار شهید آرمات در گلزار شهدای شهرستان بندرعباس واقع است، تشریح کرد: دانش آموز دوم متوسطه در رشته الکترونیک بود که به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و سوم مهر ۱۳۶۴ در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.