به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن دیزل، شرایط فروش نقدی بهمن دیزل ویژه خرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام شد. در این طرح، انواع کامیونت و کامیون فورس و همچنین کامیون کمپرسی امپاور BD300 کمپرسی با موعد تحویل فوری عرضه میشوند.
بر اساس این بخشنامه، ثبتنام متقاضیان از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه، ۱۱ خرداد ماه آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. ثبتنام از طریق عاملیتهای بهمندیزل در سطح کشور انجام میشود. محصولات عرضهشده با قیمت قطعی و بر اساس نرخ مصوب زمان ثبتنام در اختیار مشتریان قرار خواهند گرفت.
محصولات عرضه شده در فروش نقدی بهمن دیزل
در این مرحله از فروش، کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانهسوز، کامیونت فورس ۳.۸ تن، کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار، کامیون فورس ۱۲ تن و کامیون امپاور BD300 کمپرسی در سبد محصولات عرضه شده قرار دارند. موعد تحویل اغلب محصولات عرضهشده ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شده و تحویل کامیون امپاور BD300 کمپرسی نیز تا پایان مردادماه سال جاری انجام خواهد شد.
بر اساس شرایط اعلامشده، کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانهسوز و کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار بدون کاربری و همراه با کاربریهای مختلف قابل سفارش هستند. همچنین کامیون امپاور BD300 کمپرسی تنها با کاربری کمپرسی عرضه میشود و امکان تغییر کاربری پس از ثبتنام برای این محصولات وجود نخواهد داشت.
شرایط فروش نقدی بهمن دیزل
در این طرح فروش کامیونت فورس ۳.۸تن دوگانه سوز با قیمت ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان، کامیونت فورس ۳.۸تن با قیمت ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان، کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار با قیمت ۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان، کامیون فورس ۱۲ تن با قیمت ۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان و امپاور BD300 کمپرسی با قیمت ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عرضه میشوند.
قیمت پایه محصولات بدون احتساب کاربری تعیین شده و هزینه نهایی خودروهای دارای کاربری، بر اساس نوع کاربری انتخابی به مبلغ پایه افزوده میشود.
کاربریهای قابل عرضه برای کامیونت فورس ۳.۸ تن دوگانهسوز شامل باری فلزی لبهدار بغل بازشو، باری فلزی، مسقف چادری و یخچالدار است. همچنین کامیون فورس ۶ تن کابین خوابدار با کاربری مسقف چادری بغلدار بازشو فلزی و کامیون امپاور BD300 با کاربری کمپرسی به مشتریان عرضه خواهد شد.
مطابق ضوابط طرح، ثبتنام و شمارهگذاری خودروها تنها به نام مشتری نهایی انجام میشود و متقاضیان باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند. همچنین هر کد ملی یا شناسه ملی مجاز به خرید تنها یک دستگاه از هر محصول خواهد بود.
