به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که پیری زودرس شبکیه می‌تواند یک علامت خطر برای بیماری‌های عمده مانند دیابت یا بیماری قلبی باشد.

آنها دریافتند که اگر افراد پیری پیشرفته در شبکیه داشته باشند- لایه حساس به نور سلول‌هایی که دیواره پشتی چشم را می‌پوشانند- در معرض خطر بیشتر ابتلا به بیماری‌های مزمن هستند.

برای این مطالعه، محققان یک مدل هوش مصنوعی (AI) را آموزش دادند تا سن فرسودگی شبکیه فرد را بر اساس تصاویر فوندوس، که عکس‌هایی از دیواره داخلی پشتی چشم هستند، تخمین بزند.

محققان گفتند که تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی این عکس‌ها می‌تواند برای کمک به تشخیص این بیماری‌ها در طول معاینات منظم استفاده شود.

«تورو ناکازاوا»، محقق ارشد و استاد دانشگاه توهوکو در ژاپن، در یک بیانیه خبری گفت: «تصاویر فوندوس عکس‌های غیرتهاجمی از چشم هستند که به عنوان بخشی از معاینات منظم سلامت گرفته می‌شوند- بنابراین هیچ کار اضافی لازم نیست.»

برای مطالعه جدید، محققان مدل هوش مصنوعی را برای ارزیابی سن شبکیه با استفاده از بیش از ۵۰ هزار تصویر فوندوس آموزش دادند. اگر پیری شبکیه توسط رفتارهای ناسالم یا بیماری تسریع شود، شبکیه یک فرد می‌تواند از سن تقویمی واقعی او پیرتر باشد.

مدل هوش مصنوعی در پیش‌بینی دقیق سن واقعی فرد بر اساس شبکیه چشم او خوب عمل کرد، اما محققان دریافتند که برای برخی افراد، شکاف بیشتری بین سن شبکیه و سن تقویمی وجود دارد.

تجزیه و تحلیل نشان داد که افراد مبتلا به دیابت، بیماری قلبی یا سابقه سکته مغزی، شکاف بسیار بزرگتری بین سن شبکیه و سن تقویمی خود دارند.

شبکیه چشم این افراد پیرتر از حد انتظار به نظر می‌رسید.

ناکازاوا گفت: «ما در حال برنامه‌ریزی مطالعه‌ای هستیم که گروهی متشکل از بیش از ۱۰۰۰۰ نفر را با پیگیری مداوم سه ساله دنبال می‌کند تا بررسی کند که آیا سیگنال‌های مرتبط با سن شبکیه با پیشرفت بیماری‌های قلبی عروقی و سایر بیماری‌های سیستمیک در آینده مرتبط هستند یا خیر.»