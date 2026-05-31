«صلح علوی» ۳۴ پرونده خانوادگی در اهواز را مختومه کرد

حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج اجرای پویش استانی صلح علوی در مجتمع شماره ۵ خانواده اهواز اظهار کرد: ترویج فرهنگ سازش و نهادینهسازی گفتگو در میان مردم، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش تنشهای اجتماعی و تحکیم روابط خانوادگی است و خوشبختانه این رویکرد در قالب پویش صلح علوی، دستاوردهای ارزشمندی را در نقاط مختلف استان به همراه داشته است.
وی بیان کرد: با تلاش و پیگیری اعضای شعب ۲۶ و ۲۹ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۵ خانواده اهواز، ۳۴ فقره پرونده با موضوعات مختلف خانوادگی و حقوقی به صلح و سازش منتهی شد؛ پروندههایی که بخشی از آنها به اختلافات میان زوجین، حقوق فرزندان و مسائل مرتبط با روابط خانوادگی اختصاص داشت و حلوفصل آنها میتوانست از شکلگیری آسیبهای گستردهتر در آینده جلوگیری کند.
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان تصریح کرد: زمانی که طرفین اختلاف به نقطه تفاهم میرسند، زمینه بازسازی اعتماد، احیای ارتباطات انسانی و بازگشت آرامش به محیط خانواده فراهم میشود؛ تجربه نشان داده که بسیاری از اختلافات، بیش از آنکه نیازمند صدور رأی باشند، محتاج شنیدن، گفتگو و ایجاد فضای تفاهم هستند؛ موضوعی که شوراهای حل اختلاف با بهرهگیری از ظرفیت میانجیگری و سازش، آن را دنبال میکنند.
امانت بهبهانی ادامه داد: در سالهای اخیر رویکرد دستگاه قضایی بر توسعه روشهای مسالمتآمیز حل اختلاف متمرکز شده است زیرا آثار سازش به مراتب فراتر از مختومه شدن پرونده است و میتواند از تعمیق شکافهای اجتماعی، گسترش کدورتهای خانوادگی و شکلگیری دعاوی جدید جلوگیری کند.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای رئیس و اعضای شعب ۲۶ و ۲۹ شورای حل اختلاف مجتمع شماره ۵ خانواده اهواز افزود: توفیق در ایجاد سازش میان طرفین اختلاف، حاصل صبوری، دلسوزی، مهارت و احساس مسئولیت افرادی است که با نگاه اصلاحی و رویکردی مردممحور برای بازگرداندن آرامش به زندگی شهروندان تلاش میکنند.
رئیس شورای حل اختلاف خوزستان بیان کرد: آموزههای امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) سرشار از مفاهیمی همچون عدالت، مدارا، گذشت و کرامت انسانی است و پویش صلح علوی نیز با الهام از همین معارف شکل گرفته است، استمرار چنین حرکتهایی میتواند سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت کرده و فرهنگ بخشش و مسئولیتپذیری را در روابط فردی و اجتماعی بیش از پیش گسترش دهد.
امانت بهبهانی در پایان تأکید کرد: توسعه حل اختلاف در خوزستان با بهرهگیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، ستاد صبر، هیئتهای صلح، معتمدان محلی و خیران صلحیار، مسیر گسترش فرهنگ سازش را با جدیت دنبال میکند و دستاوردهای حاصل شده در این پویش نشان میدهد که جامعه ما همچنان از ظرفیتهای ارزشمند اخلاقی و فرهنگی برای حل اختلافات از طریق تفاهم و گفتگو برخوردار است.
اهواز - معاون قضایی رئیسکل دادگستری خوزستان گفت: در آستانه عید سعید غدیر خم، «صلح علوی» ۳۴ پرونده خانوادگی در اهواز را مختومه کرد.
