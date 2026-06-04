سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در تشریح برنامه‌های کلان این معاونت برای تقویت زیست‌بوم فناوری کشور، اظهار کرد: فناوری در دانشگاه متولد می‌شود و در پارک‌های علم و فناوری به بلوغ می‌رسد. از همین رو، استراتژی ما تقویت ابتدای این زنجیره، یعنی دانشگاه‌ها برای پرورش بهتر فناوران است.

حمایت از ۳۵۰ استاد برای هدایت آزمایشگاه تحقیقاتی تا پایان سال

ابطحی با بیان اینکه تجهیز آزمایشگاه‌های اساتید، راهکاری کلیدی برای رشد پایان‌نامه‌های تقاضامحور است، افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۳ قانون جهش تولید و مشارکت بخش خصوصی، در مرحله نخست تجهیز ۱۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی را آغاز کردیم و امیدواریم تا پایان سال، حمایت از ۳۵۰ استاد برای هدایت آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در سراسر کشور محقق شود.

دفاتر انتقال فناوری؛ موتور محرک پایان‌نامه‌های کاربردی

معاون پژوهشی وزارت علوم، نقش «دفاتر انتقال فناوری» را در جهت‌دهی به پژوهش‌های دانشگاهی حیاتی دانست و تصریح کرد: با رصد پایان‌نامه‌های قابل عرضه به بخش خصوصی، انگیزه‌ای ایجاد کرده‌ایم تا اساتید به‌جای پایان‌نامه‌های صرفاً نظری، به سمت موضوعات کاربردی حرکت کنند؛ چرا که وقتی استاد بداند محصول کارش خریدار دارد و وارد بازار می‌شود، انگیزه بیشتری برای کاربردی‌سازی تحقیق خود خواهد داشت.

وی همچنین از ایجاد دبیرخانه ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید خبر داد و تأکید کرد که وزارت علوم با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با هلدینگ‌های بزرگ، به دنبال ورود ظرفیت‌های مالی بخش صنعت (حداقل ۱.۵ همت) به حوزه پژوهش و نوآوری است.

اینترنت؛ زیرساخت حیاتیِ تداوم حیات علمی

ابطحی به الزامات فضای مجازی و ارتباطات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: دانشگاهی که اینترنت نداشته باشد، مانند فروشگاهی است که درش بسته است و فروش نخواهد کرد، وقتی اینترنت ضعیف باشد، سابمیت مقالات، داوری و تعامل با مجلات بین‌المللی مختل می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش خروجی علمی نخواهد داشت.

برنامه ویژه برای بازسازی آزمایشگاه‌های آسیب‌دیده دانشگاه‌ها

معاون پژوهشی وزارت علوم در پایان، ضمن ابراز امیدواری برای بازسازی آزمایشگاه‌های آسیب‌دیده دانشگاه‌ها با حمایت‌های ویژه از محل قانون جهش تولید، تصریح کرد: دشمن با هدف قرار دادن زیرساخت‌های پژوهشی، توسعه علمی کشور را نشانه گرفته است و ما وظیفه داریم با برنامه‌ریزی دقیق، این بخش‌ها را با اقتدار بازسازی کنیم.