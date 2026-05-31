۱۴ بازرسی از واحدهای عرضه مرغ بروجرد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله نباتی ظهر امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: باهدف حفظ آرامش بازار، جلوگیری از تخلفات و نظارت بر روند توزیع مرغ گرم، گشتهای تنظیم بازار بهصورت مستمر در سطح شهر بروجرد انجام میشود.
وی افزود: در بازرسیها، تعداد ۱۴ مورد بازدید از واحدهای عرضه مرغ انجام شد و در مواردی تذکرات لازم در خصوص رعایت تکالیف صنفی از جمله عدم خردکردن مرغ و ارائه فاکتور به خردهفروشان داده شد.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به تأمین مرغ گرم موردنیاز شهرستان، تصریح کرد: نظارت بر توزیع مرغ در فروشگاههای منتخب، فک پلمب واحدهای مجاز و اطلاعرسانی گسترده قیمت مصوب از جمله اقدامات انجامشده برای مدیریت بازار و تأمین مطلوب نیاز شهروندان بوده است.
