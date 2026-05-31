پلمب یک نانوایی متخلف در بهار با دستور دادستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادگستری استان همدان اعلام کرد: یک واحد نانوایی در شهر بهار به دلیل تکرار تخلف کم‌فروشی و بی‌توجهی به تذکرات و اخطارهای صادره، با دستور دادستان پلمب شد.

این اقدام در پی نظارت‌های میدانی و پیگیری‌های مستمر دادستان شهر بهار و در راستای صیانت از حقوق عامه و برخورد با تخلفات صنفی انجام گرفت.

دادستان شهر بهار با تأکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندان در عرضه نان اعلام کرد: هرگونه کم‌فروشی، گران‌فروشی و تضییع حقوق مردم با رصد مستمر و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، نظارت بر واحدهای صنفی به‌ویژه نانوایی‌ها با هدف تأمین حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان ادامه دارد.